В Главном управлении разведки Минобороны Украины показали, как охотятся на российские корабли в Черном море.
Интересные кадры работы надводных беспилотников разведка опубликовала в Telegram.
"Продолжаем уничтожать московских захватчиков на земле, в воздухе и на воде! Слава Украине!" - говорится в подписи к видео.
Морская война против РФ - актуальное
Напомним, в Министерстве обороны Великобритании сделали вывод, что морские дроны становятся все более важным элементом в морской войне для нанесения ударов по российским кораблям, которые играют значительную роль в российских морских поставках.
Как считают американские аналитики из издания Politico, атаки на море свидетельствуют о решимости Киева устроить морскую блокаду России.
Как писал УНИАН, в августе морские дроны атаковали российский танкер-химовоз SIG в районе Керченского пролива. В результате прямого попадания танкер был сильно поврежден.