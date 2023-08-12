Опубликованы кадры работы морских дронов.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины показали, как охотятся на российские корабли в Черном море.

Интересные кадры работы надводных беспилотников разведка опубликовала в Telegram.

"Продолжаем уничтожать московских захватчиков на земле, в воздухе и на воде! Слава Украине!" - говорится в подписи к видео.

Морская война против РФ - актуальное

Напомним, в Министерстве обороны Великобритании сделали вывод, что морские дроны становятся все более важным элементом в морской войне для нанесения ударов по российским кораблям, которые играют значительную роль в российских морских поставках.

Как считают американские аналитики из издания Politico, атаки на море свидетельствуют о решимости Киева устроить морскую блокаду России.

Как писал УНИАН, в августе морские дроны атаковали российский танкер-химовоз SIG в районе Керченского пролива. В результате прямого попадания танкер был сильно поврежден.

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