Он отмечает, что остатки "совковщины" в украинской армии отбивают желание людей становиться в ряды ВСУ.

Военный Павел "Лаки" из Луганской области, который работает в ТЦК, рассказал в комментарии "Суспільному" о своем отношении к мобилизации и уклонистам в Украине.

Так, он отмечает, что в ТЦК должны работать люди, которые имеют боевой опыт. Сам он сейчас после трех контузий и травмы колена уже второй раз проходит курс лечения.

То, что происходит вокруг мобилизации, у него вызывает смешанные чувства.

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"А кто нас должен защищать: детей, жен, дома? Мы потеряли свои дома - Луганская область оккупирована. Я не виноват в том, что преданно служил стране и остался без жилья. Если люди не хотят потерять свои дома, жизни родных - не надо ждать, пока враг постучит в дверь, чтобы понять, что пришла война. Это уже было. Когда Донетчина и Луганщина страдали от боевых действий, остальная часть страны жила мирно. Так не должно быть: на позиции двое, а в баре - десять", - обосновывает свое мнение военный.

При этом он отмечает, что "совковщину" украинская армия еще не пережила и это отбивает желание людей становиться в ряды ВСУ.

"Для мотивации нам нужны не только победы, а еще и разумное распределение по компетенциям. У нас сейчас людей забирают, потому, что их не хватает - это неправильно, поэтому классные механики, например, оказываются в пехоте", - рассказывает военный.

В 2015 году, когда Павел работал инструктором по комплектованию на военную службу по контракту, ситуация была кардинально другой.

"Люди приходили добровольно, им было выгодно. Солдат выполнял поставленные задачи, которые он хорошо умел делать. Контракт можно было подписать на полгода, потом отдохнуть и вернуться снова. Не было такого, что мужчину или женщину заставляли идти в какую-то отдельную бригаду, потому что они шли в "свои" - к собратьям", - отмечает Павел.

Мобилизация в Украине - новости

29 мая спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин рассказал, что через "Резерв+" свои данные обновили уже 1 млн 200 тыс. человек.

Президент Владимир Зеленский отметил, что в Украине мобилизация усилилась после вступления в силу нового закона. В то же время глава государства сказал, что понимает мужчин, которые не хотят воевать, но подчеркнул необходимость мобилизации.

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