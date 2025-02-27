Миротворческие силы в Украине должны быть представлены всеми силами и родами войск, считает Председатель совета резервистов.

Миротворческие силы в Украине должны быть представлены всеми силами и родами войск, чтобы в случае нарушения договоренностей Россией они имели возможность применять оружие для подавления провокаций, считает глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. Об этом он сказал в интервью Украинскому радио.

По его словам, полномочия миротворцев должны регламентироваться соответствующими документами, в которых должно быть указано, какую функцию эти войска выполняют и могут ли применять оружие.

"Одно - будут ли они стоять как миротворческие силы, которые будут иметь, скажем, наблюдательную функцию за соблюдением ненарушения огня и все. То есть так, как до недавнего времени у нас было с миссией ОБСЕ, к чему я тоже очень скептически отношусь, которая ездила, а потом оказалось, что там больше российской агентуры, чем толку от них. Помню, как они приезжали и как это бесило военных, честно говоря", - отметил Тимочко.

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Совсем другое дело, по его словам, - если это будут миротворческие силы, в которых будет прописано право на применение оружия.

"Поэтому миротворческие силы должны быть здесь представлены всеми силами и родами войск. То есть от пехоты до авиации и Сил противовоздушной обороны с бронетехникой, чтобы в случае нарушения договоренностей Россией они имели возможность применять оружие на подавление таких провокаций", - сказал председатель Совета резервистов.

По его мнению, "это очень серьезно повлияло бы на агрессивное видение россиян". Также важно, по словам Тимочко, будут ли миротворцы находиться вместе с украинскими войсками, или "между нами и россиянами".

Кроме того, эффективность миротворцев зависит и от того, "как поведет себя Украина":

"Или мы действительно переложим ответственность на них, хотя априори, я не думаю, что это произойдет. Или мы тоже будем наращивать свои ракетные программы, свои программы по увеличению и совершенствованию роботизированных систем, потому что по человеческому ресурсу мы России уступаем".

По мнению Тимочко, "технологически, во взаимодействии с Евросоюзом, с их технологиями" Украина имеет все шансы "использовать эту ситуацию в свою пользу".

Миротворческие войска для Украины: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, какое количество миротворцев в Украине является реальным. По мнению директора Центра исследований безопасности Французского института международных отношений Эли Тененбаума, реальная численность западных миротворцев в Украине будет гораздо меньше, чем 200 тысяч, о которых в январе говорил президент Украины Владимир Зеленский. Но вопрос не столько в количестве, сколько в эффективности.

Великобритания готова отправить войска в Украину, заявлял недавно премьер-министр страны Кир Стармер. По его словам, Британия может играть ведущую роль в ускорении работы над гарантиями безопасности. Это включает в себя как поддержку украинской армии, так и готовность и желание разместить свои войска на местах, если это будет необходимо.

Также Стармер призвал Дональда Трампа обеспечить поддержку европейских миротворческих сил в Украине со стороны США, при этом заявив, что это единственный способ удержать Россию от нового нападения и обеспечить прочный мир.

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