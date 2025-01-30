Правозащитник считает недопустимой мысль об отказе Украины от определенных территорий.

Предпосылкой наступления мира в Украине должно быть предоставление ей механизмов обеспечения безопасности, но ни в коем случае это не должно быть похоже на Будапештский меморандум, заявил в интервью Голосу Америки украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич, который более двух лет провел в российском плену.

Он сказал, что о "перемирии ради перемирия" станет "просто замораживанием конфликта, передышкой перед гораздо худшей, страшной, кровавой фазой этой войны".

Что касается механизмов обеспечения безопасности, то это, по его словам, может быть "членство в НАТО или ряд двусторонних или многосторонних соглашений по безопасности с конкретным механизмом военной взаимопомощи в случае возобновления боевых действий". Но, подчеркнул, "ни в коем случае ничего похожего на Будапештский меморандум".

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Он отметил, что должны быть соглашения "с проработанными техническими планами военной взаимной поддержки, возможно, вплоть до привлечения контингентов государств-союзников".

И только после этого, подчеркнул экс-полоненный, можно говорить о других вопросах: о фактических границах контроля украинской власти, о территориях, о судьбе тех, кто проживает на оккупированных территориях.

"Для меня мысль о том, что может идти речь о признании оккупации, отказа от этих территорий, является недопустимой. Не потому, что мне важны территории, но, мне кажется, нам важны люди. Мы воюем не за землю, мы воюем за людей, которые там проживают, а это - миллионы наших сограждан, которых мы просто бросим на растерзание государству-агрессору", - пояснил правозащитник.

Также, по его мнению, должно быть освобождение военных и гражданских, "желательно всех на всех" или хотя бы как можно большего количества:

"Это должно решаться не в процессе и не после, а перед началом реальных переговоров, не просто как жест доброй воли, а признак того, что к этим переговорам относятся серьезно".

Максим Буткевич: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, в октябре 2024 года Украина вернула из российского плена военного и правозащитника Максима Буткевича. В ряды ВСУ вступил в марте 2022-го, а в российский плен попал в июне этого же года.

Когда он был в плену, "суды" террористических группировок "Л\ДНР" на оккупированной части Донбасса приговорили Буткевича к 13 годам лишения свободы. Террористы обвинили украинца в "жестоком обращении с гражданским и применении в войне запрещенных методов".

Оказавшись на свободе, Буткевич заявлял, что для россиян "Украина - лишь этап". По его словам, офицеры российской армии убеждены, что после захвата Украины Россия пойдет завоевывать другие страны Европы.

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