МиГ-29 способен засечь такие ракеты, как Х-22, но из-за малой дальности действия радара времени на ее уничтожение у него не будет совсем, отметил эксперт.

Истребители МиГ-29 даже благодаря доплеровскому радару не способны самостоятельно перехватывать и сбивать сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22.

Уверенность в этом высказал военный эксперт Олег Жданов, добавив, что этот самолет не предназначен и для работы в единой системе управления огнем противоракетных систем:

"Его нужно туда интегрировать. Для этого необходимо соответствующее оборудование и программное обеспечение, плюс модернизация самого самолета и его бортовой авионики для того, чтобы она работала в комплексе".

По словам эксперта, МиГ-29 действительно способен засечь такие ракеты, как Х-22, но из-за малой дальности действия доплеровского радара времени на ее уничтожение у него не будет совсем: "Это бесполезно".

"Для этого есть истребители-перехватчики, как МиГ-31. И F-16 может работать в спаринге с комплексом Patriot. И комплекс может наводить истребитель на ракету, и самолеты могут передавать данные о курсе движения ракеты и ее параметрах для того, чтобы ее могла сбить противоракетная система", - добавил Жданов.

Российские ракеты Х-22 - что сообщалось

Как известно, именно ракетой Х-22 Россия ударила по многоэтажке в Днепре 14 января, из-за чего погибло более 40 человек.

Ранее в Воздушных силах ВСУ предположили, смогут ли американские зенитные ракетные комплексы Patriot сбивать сверхзвуковые ракеты Х-22.

Также военный эксперт Александр Коваленко объяснил, почему украинская ПВО на сегодняшний день не способна уничтожать Х-22.

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