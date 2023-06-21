Монолог запустили на границе в рамках батла с украинскими воинами.

На границе Беларуси и Украины продолжается гастрономический батл. На этот раз в ход пошла водка.

Как сообщают белорусские паблики, подконтрольные режиму Лукашенко силовики запустили аудио со странным монологом о водке, намекнув, что украинцы чрезмерно употребляют алкоголь.

"Водка - очень действенное средство снятия стресса. Вот почему в час действительной опасности и народ служивый, и народ гражданский вполне справедливо закладывает за воротник. Правильным будет сделать вывод, что водка - это необходимый и постоянный спутник неизбежной украинской победы", - заявил женский голос на украинском.

В странном обращении также сравнили бутылку водки с гранатой и заявили, что она "внушает дух победы".

"Только побеждать и остается... Побеждать до последнего украинца. Но от побед тоже можно устать... Итак, товарищи украинцы, когда вам надоест побеждать, или когда закончатся запасы победной водки, просто переходите на нашу сторону, не пожалеете", - заявил голос.

Что предшествовало

20 июня украинские пограничники продолжили троллить коллег из Беларуси, которая помогает России в ее войне против нашей страны. Один из охранников границы признался, что однажды соседей "атаковали" дроны с картошкой.

Ранее украинские пограничники придумали новый способ кошмарить коллег в Беларуси - сигналом воздушной тревоги. Так стараются показать тем, кто не определился, на чьей он стороне, что воздушная тревога – это страшно.

Кроме этого, на государственном белорусском телеканале выпустили сюжет о том, что украинские пограничники повесили в лесу манекен в российской военной форме. Ему также дали имя – Валера. Белорусские пограничники заявили о "психологическом давлении и запугивании".

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