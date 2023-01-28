Из-за шторма существует высокая вероятность пригвождения мин к берегу.

Жителей Одесской области предупреждают об опасности с Черного моря. Существует высокая вероятность прибития мин к берегу.

Об этом в своем Telegram сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Он отметил, что жители области должны соблюдать правила и не нарушать распоряжения, касающиеся безопасности у моря.

"Одесщина! Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Существует высокая вероятность срыва морских мин с якорей и пригвождения к берегу, а также их дрейфа вдоль побережья. Берегите себя и родных! Не нарушайте соответствующих распоряжений и военного командования", - сообщил он.

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