Он уверен, что украинским защитникам будет тяжело без существенной помощи со снарядами и средствами обороны.

Без существенной поддержки Украины со стороны партнеров Силам обороны будет трудно противостоять российской агрессии. Об этом заявил ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман.

"Той помощи, которую мы получили, которую должны уже получить до того, как будет следующее решение о дополнительной помощи, нам хватит как раз ориентировочно до апреля, максимум до мая следующего года. Поэтому идет речь о нескольких месяцах", – пояснил он в эфире "Эспрессо", комментируя заявления о том, что Украина якобы может проиграть войну до лета 2024 года без поддержки со стороны США и стран НАТО.

Он уверен, что украинским защитникам будет тяжело без существенной помощи со снарядами и средствами обороны. В худшем случае, по его словам, может быть партизанская война.

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"Мы же видели в начале полномасштабного, как мы дали отпор, я думаю, что так же будет и если повторятся мощные наступательные действия россиян зимой. В худшем случае, что делать? Партизанская война, а что же делать", – добавил он.

Помощь Украине: важные новости

Из-за сокращения поступления военной помощи от запада украинские артиллеристы на передовой уже вынуждены экономить боеприпасы. Журналисты BBC пообщались с артиллеристами 93-й бригады – военные прогнозируют, что эта зима на фронте не будет спокойной.

Ранее лидеры стран Евросоюза поддержали увеличение финансирования Европейского фонда мира, из которого выделяются средства на закупку оружия для Украины.

Между тем в США уже несколько недель не могут одобрить запрос Джо Байдена на дополнительное финансирование, где предусмотрены средства и для Украины. Республиканцы требуют усиления южной границы США, блокируя при этом законопроект о поддержке Украины. В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выражает уверенность, что Вашингтон таки утвердит новую помощь для Киева.

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