Глава МИД убежден на 100%, что утверждение помощи состоится.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выражает уверенность, что в США утвердят новую дополнительную помощь для Украины.

Об этом глава МИД сказал в эфире программы "Завтрак с 1+1". В частности, у него спросили, когда в США смогут утвердить дополнительную помощь для Украины. "Честно говоря, я больше обеспокоен ситуацией в Евросоюзе, чем ситуацией в Конгрессе США", - сообщил Кулеба.

Министр пояснил, что примерно за последние три недели в США наблюдается определенная интересная тенденция.

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"В Соединенных Штатах прекратилась дискуссия о целесообразности поддержки Украины. Нет этой дискуссии. Есть лишь дискуссия исключительно о границах между США и Мексикой. То есть, внутри двухпартийной и двухпалатной дискуссии между демократами и республиканцами относительно Украины и Израиля договорились: мы не спорим, что Украине и Израилю надо помочь. И они полностью зашли в дискуссию исключительно о границах", - сказал Кулеба.

По его словам, вопрос границ - это вопрос внутренней политики и голосов латиноамериканских граждан США перед выборами.

Также глава МИД советует не называть Украину "жертвой" во внутриполитических вопросах США.

"Мы не жертва. Есть нормальный процесс", - сказал Кулеба.

"Вчера пришла новость, что Сенат продлил работу на неделю. Это означает, что переговоры продолжаются", - добавил Кулеба, но отметил, что не готов сказать, успеют ли в США утвердить это решение до Рождества.

"Я знаю на 100%, что решение будет. Я в этом уверен, потому что вижу логику процесса. Будет ли оно до Рождества, или оно будет в январе - здесь гарантировать не могу", - сообщил Кулеба.

Глава МИД добавил, что визит президента Владимира Зеленского в Вашингтон 11-12 декабря был очень своевременным для будущего принятия решении о дополнительной поддержке Украины.

Также Кулеба ответил, Есть ли у Украины план "Б", если вдруг в США помощь не одобрят.

"Нам не нужен план "Б". У нас будет план "А". Все будет хорошо", - подчеркнул Кулеба.

Помощь США Украине

20 октября президент США Джо Байден подал в Конгресс запрос на финансирование в размере $106 млрд, предусматривающий выделение помощи Украине, Израилю и Тайваню. $61 млрд предусмотрено для поддержки Украины. Однако документ до сих пор не одобрен американскими законодателями.

12 декабря Байден подчеркнул, что Конгресс должен проголосовать за дополнительное финансирование для Украины до перерыва в работе на праздники, "прежде чем они дадут Путину огромный рождественский подарок".

В то же время The Hill со ссылкой на сенаторов, пишет, что Конгресс, вероятно, отложит вопрос о помощи Украине и усиление безопасности южной границы США до следующего года, поскольку не успеет принять законопроект до Рождества (25 декабря).

По данным Bloomberg от 13 декабря, после того, как президент США Джо Байден предложил изменения в американской пограничной политике, перспективы двухпартийного соглашения по помощи Украине улучшились. В частности, после почти двухчасовой встречи министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса с сенаторами было наработано предложение по пограничной политике США.

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