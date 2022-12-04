В нашем государстве надо очень добросовестно относиться к воздушным тревогам, отметили в ОК "Юг".

Новая массированная атака России по Украине вожможна в любое время, для противника не имеет значения, это будет днем или ночью.

Два носителя вражеских ракет подводные, и это затрудняет обнаружение запуска, поэтому необходимо очень добросовестно относиться к объявленным воздушным тревогам, рассказала руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк "24 каналу".

Собеседница добавила, что также проявляет активность авиация врага, и за ней наблюдают.

Видео дня

"Там (в море - Ред.) 21 корабль, среди которых четыре носители ракет типа "Калибр" и это 24 ракеты. Поскольку два носителя подводных, это затрудняет обнаружение старта ракет, поэтому к воздушным тревогам надо относиться очень добросовестно", - предупредила Гуменюк.

Массированные обстрелы Украины - самое важное

С начала октября российские захватчики уже семь раз массированно атаковали энергетическую инфраструктуру нашего государства ракетами и дронами.

В последний раз противник совершил массированную атаку 23 ноября. Тогда по Украине противники запустили более 70 крылатых ракет и немало дронов. Наши воины ликвидировали 51 ракету и пять беспилотников.

Захватчики попали в энергетические объекты, из-за этого в ряде регионов люди остались без электроснабжения, воды и отопления. Позже ситуация в коммунальной сфере улучшилась.

В Генштабе Вооруженных сил Украины уже не раз предупреждали, что враг может осуществить новый массированный удар.

Советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк предупредил, что новая атака возможна тогда, когда на украинской территории усилится мороз.

Вас также могут заинтересовать новости: