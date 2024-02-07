Агрессор сознательно поддерживает нарратив, что вслед за Украиной РФ вторгнется в другие страны.

Во время массированной ракетной атаки 7 февраля одна из российских ракет приблизилась к границе с Польшей. Это была сознательная провокация россиян, чтобы показать, что они не боятся НАТО, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью 24 канала.

"Это как раз таки является классической русской бравадой. Мол, мы можем это сделать, мы можем долетать до границы НАТО, а потом возвращать и убивать гражданское население, а вы будете напуганы, потому что практически до вас долетело, и ничего не будете делать, потому что ракета убьет граждан Украины", – отметил он.

Подоляк также прокомментировал сегодняшнее заявление экс-президента РФ, заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева, пригрозившего странам НАТО ракетами "со специальными боеголовками", очевидно, намекая именно на ядерное оружие.

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"Россия ведет себя максимально обнаглело. Они начинают оскорблять всех, провоцировать. Эти ракеты, летящие в сторону Польши, сопровождаются угрозами "следующая Варшава". Русские поддерживают нарративы, что война будет обязательно, и они сразу захватят Балтийское море. Ведут себя так, как и присуще России", – подчеркнул Подоляк.

Российская ракета у границ Польши

Как писал УНИАН, во время утренней ракетной атаки против Украины одна из российских ракет приблизилась на расстояние около 20 км до польской границы, и лишь потом изменила направление движения снова вглубь Украины. Из-за этого Польша была вынуждена экстренно поднимать в воздух собственные истребители, чтобы перехватить ракету.

После этого министр обороны Польши вышел с заявлением, в котором предупредил о росте угрозы со стороны России. По его мнению, агрессор уже восстановился после первоначальных потерь в войне.

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