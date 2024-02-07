Ракеты долетели на 50 км до государственной границы с Польшей.

российские крылатые ракеты постоянно меняли свой курс, постоянно маневрировали в западных областях Украины – и к польской границе, и в обратном направлении. Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Радио Свобода, рассказывая о сегодняшней воздушной атаке России.

Он отметил, что ракеты программируются накануне удара. "Она (речь идет о ракете - УНИАН) долетает до определенного места, где ей назначено, делает поворот, что тоже заложено в программировании, влево-вправо, может десятки раз менять курс. Поэтому и долетели фактически до Самборского района (Львовская область - УНИАН), это не так далеко уже до государственной границы с Польшей - около 50 км, дальше повернула во Львовском направлении, затем снова свернула в направлении Тернопольской области. Такие вот маневры проводились в Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях", - отметил Игнат.

Массированная ракетная атака по Украине сегодня - подробности

Как сообщал УНИАН, сегодня Россия провела массированную воздушную атаку по территории Украины.

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Польша 7 февраля экстренно подняла свою и союзническую авиацию из-за пусков российских ракет, задействовав военный протокол по защите неба.

Утром украинские воздушные силы ВСУ предупредили о движении боеголовки в сторону польской границы со стороны Львовщины.

Оперативное командование Польши среагировало на предупреждение: в социальной сети Х сообщили о вылете польской и "союзнической" авиации. Вероятно, речь шла о силах стран-партнеров по НАТО.

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