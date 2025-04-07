Сазонов убежден, что это последний год войны, но он является очень тяжелым.

Ситуация на фронте сейчас очень тяжелая, и граждане должны понимать важность пополнения рядов Сил обороны и продолжения привлечения помощи для войска.

Об этом политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов сказал в эфире "Фабрики новостей". Говоря о том, надо ли украинцам знать жесткую правду о войне, он отметил, что простого ответа на этот вопрос нет.

В то же время, если рассказывать, что все на фронте "хорошо", то граждане начинают забывать, что идет война. В обществе из-за этого возникает ошибочное мнение, ставят под сомнение важность службы в армии, или перестают помогать армии. Иногда преувеличение ситуации не играет Украине на пользу.

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"Я смотрел новости – там все настолько классно. И мы теряем связь с тылом. Нет, не классно! Мы можем проиграть. Риски есть. Нужны люди, нужна помощь. Все нужно. Тяжелая ситуация в 25-м году. Очень тяжелая. Это последний год войны, но он очень тяжелый", – отметил Сазонов.

При этом когда поступают сообщения об украинских потерях, люди не очень понимают, а какие потери у россиян в это же время. Поэтому, по мнению военного, в обществе не понимают, что у россиян сил не хватит на большое наступление. Граждане могут впадать в апатию.

"Меняется ситуация. Уже весной мы их остановили. Они проходят не 130 кв км за сутки, а три. Это ни о чем. Это пол посадки. А потери у них такие же. За три месяца потери у россиян в 2025 году больше, чем за весь 2022-й. То есть вот так меняется ситуация. Поэтому, безусловно, рассказывать людям правду обязательно надо", – убежден Сазонов.

Он добавил, что сегодня правду не спрячешь, потому что существует Интернет, и все общаются. По его мнению, если врать обществу об армии, то в исчезнет доверие, и люди начнут потреблять информацию из альтернативных источников, в том числе – из российских.

Военный акцентировал, что все должно основываться на правде, но обо всем рассказывать нельзя.

"И есть у нас очень тяжелые потери, и есть наши действия, когда это не для "девочек", которые в розовых очках живут", – добавил Сазонов.

Война в Украине: вы могли это пропустить

По данным британской разведки, темпы продвижения российской захватнической армии в 2025 году замедлилось. Украинские войска также проводят тактические контратаки, и это позволило отвоевать часть территории вокруг Покровска.

В то же время в Институте изучения войны (ISW) говорят, что российским войскам все реже удается захватывать украинскую территорию. В частности, в ноябре 2024 года оккупанты захватили примерно 627 кв км украинской земли, в декабре – 569 кв км, в январе – 427 кв км, в феврале – 354 кв км, в марте – 203 кв км. Для понимания, 203 кв км – это квадрат со сторонами примерно 14 км.

Между тем Associated Press пишет, что Россия намерена усилить свои позиции на переговорах и поэтому ведется подготовка наступательных действий на фронте, которые должны длиться от шести до девяти месяцев.

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