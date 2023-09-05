Глава оборонного комитета в парламенте Великобритании Тобиас Эллвуд считает, что Путин может бросить в Украину еще большие силы, чтобы доказать, что все идет по плану.

Ликвидация главаря ЧВГ "Вагнер" Евгения Пригожина продемонстрировала, что в России есть ряд серьезных проблем, а это значит, что президент РФ Владимир Путин может пойти на опасный и непредсказуемый шаг.

Об этом в интервью Liga.net заявил глава оборонного комитета в парламенте Великобритании Тобиас Эллвуд, отметив, что после ликвидации Пригожина Путин может бросить в Украину большие силы, чтобы доказать, что все идет по плану.

"Я немного волнуюсь из-за того, что произошло с Путиным. Он понес ущерб и фактически ликвидировал Пригожина. Российские лидеры избавляются от своих врагов и конкурентов. Российская власть исходит из того, что никто не бросит ей вызов. А олигархи и элиты могут продолжать свою жизнь – она гарантирована лидером, которого они поддерживают. Но что сделал Пригожин? Он бросил вызов Путину, чтобы быть лидером с абсолютной властью. Когда он пришел в Ростов, люди аплодировали – им нравилось, что кто-то взялся за Путина", - отметил Эллвуд.

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Он также напомнил, что после того, как Пригожин попытался пойти на Москву, он быстро заключил соглашение с Беларусью, чтобы все свернуть.

"У Путина не было потенциала, чтобы остановить частную армию от мятежа. Это проиллюстрировало, насколько слабым он стал. Я думаю, в Кремле понимают, что время Путина уже исчерпано. Пригожин также бросил вызов государственной пропаганде, сказав, что дела в Украине идут не очень хорошо. А еще – атаки беспилотников на Москву. Все это показывает, что война выходит из-под контроля россиян", - сказал Эллвуд.

По его словам, дальнейшие шаги агрессора могут быть непредсказуемыми.

"Беспокойство вызывает то, что Путин может сделать что-то очень опасное, очень непредсказуемое – возможно, атаку под чужим флагом. Безусловно, он захочет бросить еще больше сил в борьбу, чтобы доказать, что усилия в Украине того стоят", - отметил британский парламентарий.

Ликвидация Пригожина

23 августа 2023 года в Тверской области (РФ) разбился самолет главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Пригожина похоронили 29 августа на Пороховском кладбище в Петербурге, рядом с его отцом.

Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев убежден, что смерть Пригожина - это не работа ФСБ. По мнению экс-депутата Госдумы, демонстративное уничтожение Пигожина не входило в планы Путина и не было нужно агрессору.

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