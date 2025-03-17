Сейчас россияне создают тысячи оптоволоконных беспилотников и, вероятно, накапливают их для следующего крупного наступления, пишет издание.

Быстрого успеха российским войскам в Курской области удалось достичь благодаря значительной концентрации ударной силы дронов и тактике, которую ранее усовершенствовала сама Украина, считает военный блогер "Русский инженер". Об этом пишет Forbes.

Отмечается, что в определенный момент под контролем Украины было около 500 квадратных миль российской территории, но всего за несколько дней россияне забрали ее почти всю ее обратно.

Издание рассказало, что было несколько факторов, которые способствовали успеху войск РФ в возвращении своей территории. В частности, это большое количество северокорейских войск, которые научились на своем предыдущем опыте и стали более эффективными. Также россиянам помогло прекращение поддержки Украины Соединенными Штатами.

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Но главный фактор успеха, по мнению российского блогера, - это использование БПЛА, а именно "переход от количества к качеству" беспилотников и всех других вспомогательных сил и средств.

"Можно сказать, что российская армия в современных условиях освоила тактический прием "изоляции поля боя" современными средствами. С помощью беспилотников было перекрыто снабжение украинских войск, и им не оставалось другого выхода, как отступить", - написал "Русский инженер".

Издание напомнило, что именно благодаря "дроновому блицкригу" в августе 2024 года ВСУ удалось захватить часть Курской области РФ.

"Радиоразведка установила рабочие частоты российских беспилотников, которые летают в этом районе. В начале атаки эти частоты были заглушены шквалом радиоэлектронной борьбы, который очистил небо от российских разведывательных беспилотников", - говорится в материале.

Россияне не смогли изменить частоты, и Украина использовала это окно, отправив собственные ударные беспилотники в "непрерывный шквал высокоточных FPV, которые шли стаями", пишет издание.

Как следствие, отмечается, россияне не смогли ни увидеть, где находятся украинские силы, ни навести на них артиллерийский огонь, ни запустить беспилотники, поэтому "быстрое продвижение легких подразделений, а не тяжелых доспехов, не встретило противодействия".

Через некоторое время россияне смогли стабилизировать фронт и остановить продвижение ВСУ. Сообщается, что для этого они использовали большое количество новых FPV-дронов, управляемых через тонкий оптоволоконный кабель:

"Они невосприимчивы к помехам и сводят на нет преимущества Украины в радиоэлектронной борьбе".

Издание пишет, что сейчас россияне создают тысячи таких оптоволоконных беспилотников и, вероятно, накапливают их для следующего большого наступления. Российский блогер выразил веру в то, что Россия будет иметь подобные успехи на других направлениях.

Такое мнение может быть преждевременным, говорится в публикации, но новые беспилотники все же представляют вызов для Украины.

Отступление ВСУ с Курщины: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, украинские войска отступали из Курской области пешком и жгли собственное снаряжение. Издание The New York Times привело данные аналитиков о том, что эвакуация украинских войск происходила в основном пешком, ведь транспортные средства могли бы стать легкой мишенью для вражеских беспилотников. Кроме того, препятствия для отступления создавала и уничтоженная военная техника, которая засоряла дороги.

Между тем министр обороны Украины Рустем Умеров недавно сообщил, что украинские войска "продолжают оборонительные действия, контролируя значительную вражескую территорию". "Для сохранения сил мы провели плановую передислокацию на более выгодные оборонительные позиции. Сейчас ни одно подразделение не находится в окружении", - заявил чиновник.

То, что украинские войска до сих пор находятся на некоторой части территории Курской области РФ, свидетельствует и карта боевых действий, которую опубликовал Генеральный штаб ВСУ.

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