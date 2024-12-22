Отмечается, что Путин хочет как можно скорее выбить у Украины этот "козырь" на фоне растущего давления по поводу возможных переговоров.

Пятый месяц в Курской области России продолжается операция ВСУ. Украина все еще удерживает позиции, хотя огромное российское развертывание войск помогло Москве отвоевать около 40% первоначально захваченных территорий, пишет The Washington Post.

Отмечается, что интенсивность атак в Курской области сигнализирует о растущем отчаянии Путина как можно скорее убрать этот "козырь" со стола на фоне растущего давления по поводу возможных переговоров о прекращении войны перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа.

По словам украинских военных, Россия направила в регион 60 000 солдат и атакует украинские позиции всеми имеющимися в ее распоряжении средствами. Часто россияне передвигаются на мотоциклах, повозках, велосипедах и пешком, чтобы ограничить свои потери на дорогах, контролируемых украинской огневой мощью. Кроме того, в последние дни на поле боя в Курской области появились волны северокорейских войск, продвигавшихся большими группами, что делало их легкой целью.

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"В августе Путин преуменьшил наглое вторжение Украины, назвав его бесполезным второстепенным действием по сравнению с основными боевыми действиями на востоке Украины. Но почти пять месяцев спустя, по мере усиления боевых действий, битва за этот уголок западной России доказала, что вторжение Украины через границу стало переломным моментом в войне, даже если окончательный результат остается неясным", - пишет WP.

Командир 82-й бригады ВСУ Дмитрий Волошин признался, что сначала он был скептически настроен по отношению к Курской операции в целом, однако с тех пор важность этой битвы стала "неоспоримой".

Сторонники операции считают, что нападение было единственным вариантом для Украины. Хотя Россия по-прежнему нацелена на Сумскую область, она также впервые применяет свое оружие дома, нанося ущерб своим собственным городам и инфраструктуре, а не только Украине, акцентируется в статье.

Отмечается, что операция заставила Россию возобновить обмены пленных "азовцев", а также отвести десятки тысяч солдат от линии фронта в Украине.

"Это история принципа для Путина, прежде всего. Он бросил сюда готовые и лучшие бригады. Это обученные, уверенные в себе типы… Мы боремся с элитой. Мы отвели их из других регионов, - заявил командир 225-го штурмового батальона Украины, капитан Олег Ширяев. - Мы никуда не уйдем".

В издании добавили, что у Украины больше причин, чем когда-либо, чтобы стоять на своих позициях в России. По словам официальных лиц, если они отступят, 60 000 российских солдат последуют за ними в Украину.

Северокорейские солдаты в Курской области - что сообщалось

Напомним, как писали в The Times, Россия в Курской области бросает солдат КНДР сотнями в "мясорубку".

Описывая одну из самых массовых атак, 35-летний офицер спецназа Виталий заявил, что, судя по всему, у корейцев был простой приказ "наступать или умереть":

"Видеть такую ​​большую группу, движущуюся вместе, было для наших минометчиков и пулеметчиков словно сон. Я не знаю, все ли они погибли. Но скажем так, атака была остановлена ​​довольно быстро".

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