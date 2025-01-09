У Сил обороны есть возможность контратаковать в Курской области, поскольку там нет достаточных фортификаций.

Российские оккупанты не будут прекращать попыток вытеснить наши войска из Курской области, сказал в эфире "Radio NV" военный аналитик, майор запаса, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

"Скорее всего, они привлекут еще дополнительные силы туда. Ведь эта ситуация для них является крайне неприемлемой. Удастся ли им это? Надеюсь, что нет. Ведь если мы способны проводить контрнаступательные действия - это означает, что не все так хорошо для них на Курщине. Это слабое место в российской обороне. Мы атакуем там, где самая слабая оборона россиян. Поэтому россиянам не удастся вытеснить наши войска", - сказал Гетьман.

Эксперт добавил, что Силам обороны трудно наступать на территории Украины, поскольку РФ выстраивает новые линии фортификаций на всей оккупированной территории. Зато они еще не сделали большие линии укреплений в Курской области и вряд ли будут этим заниматься в дальнейшем.

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"Поэтому у нас есть большое пространство для маневров. Есть и соседние области России, где мы также можем делать подобные действия", - добавил Гетьман.

Ситуация в Курской области: последние новости

Накануне Силы обороны Украины попытались провести новую атаку в Курской области. По данным аналитиков из Института изучения войны, украинским защитникам удалось прорваться в трех направлениях области.

Генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес считает, что новое наступление Сил обороны Украины может доказать, что Россия находится в значительно худшем положении, чем считает большинство.

Между тем The Telegraph отмечает, насколько опасна ситуация в Курской области лично для Путина. Журналисты считают, что новое наступление может указывать на то, что 2025 год будет лучшим для Украины, а не РФ.

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