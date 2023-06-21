Ситуация вокруг химического завода "Крымский титан" отслеживается, это может стать очередным техногенным шантажом со стороны российских захватчиков.
Об этом во время брифинга рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
На вопрос об информации о минировании российскими оккупантами "Крымского титана", ситуации там, и наблюдается ли выезд жителей прилегающих территорий, попытки эвакуации, она отметила, что организованной эвакуации не наблюдается.
"Но есть случаи групповых выездов (и они очевидны) людей в смысле собственной безопасности и заботы о собственной безопасности. То есть (выезжают, - УНИАН) по собственному усмотрению многие из местного населения, умудренные опытом, в том числе и 2018 года, когда были химические выбросы с этого предприятия", - сказала Гуменюк.
Пресс-секретарь добавила, что люди стараются максимально отдалиться от этой зоны потенциальной опасности.
"Ситуация нами отслеживается - по завозу туда взрывчатки, по активности сил оккупационных войск вокруг. И вполне вероятно, что это будет еще одно звено в цепи техногенных шантажей, которые враг использует", - подчеркнула она.
Гуменюк выразила надежду на международное сообщество, которое сможет убедить и повлиять на военно-политическое руководство России и их понимание, в том числе и того, что самыми первыми и наиболее уязвимыми будут именно подразделения российских оккупантов, ведь они находятся ближе всего.
"И если сравнивать шантаж и приведение в действие техногенной катастрофы, связанной с Каховской ГЭС, то это была более локальная ситуация, а что связано с заводом "Титан", - она уже будет иметь межгосударственный характер", - подчеркнула пресс-секретарь.
Она добавила, что по оценкам специалистов, зона поражения может добраться и других стран, в частности Турции, Румынии и Молдовы, и это должно беспокоить и руководство и этих стран также.
Завод Крымский титан - что происходит
12 июня Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что российские оккупанты готовят теракт на заводе "Крымский титан" в оккупированном Армянске. Отмечалось, что на севере Крымского полуострова идет подготовка к эвакуации представителей оккупационной администрации и местного населения.
Согласно данным, из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС в Северо-Крымском канале отсутствует вода, а потому процессы производства на "Крымском титане" нарушены до критического уровня. В ГУР подчеркнули, что теракт на предприятии будет означать искусственную техногенную катастрофу, ужасную по своим последствиям.
В разведке подчеркнули, что на холодильном оборудовании "Крымского титана" используется около 200 тонн технологического аммиака. В случае теракта под угрозой прежде всего окажутся оккупированные Армянск, Красноперекопский район и южные районы Херсонской области.
Позже военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан отметил, что россияне заминировали завод "Крымский титан", какой враг может взорвать, "чтобы задержать движение украинских войск".