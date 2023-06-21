Последствия возможной техногенной катастрофы на этом заводе будут иметь межгосударственный характер, затронув несколько стран.

Ситуация вокруг химического завода "Крымский титан" отслеживается, это может стать очередным техногенным шантажом со стороны российских захватчиков.

Об этом во время брифинга рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

На вопрос об информации о минировании российскими оккупантами "Крымского титана", ситуации там, и наблюдается ли выезд жителей прилегающих территорий, попытки эвакуации, она отметила, что организованной эвакуации не наблюдается.

Видео дня

"Но есть случаи групповых выездов (и они очевидны) людей в смысле собственной безопасности и заботы о собственной безопасности. То есть (выезжают, - УНИАН) по собственному усмотрению многие из местного населения, умудренные опытом, в том числе и 2018 года, когда были химические выбросы с этого предприятия", - сказала Гуменюк.

Пресс-секретарь добавила, что люди стараются максимально отдалиться от этой зоны потенциальной опасности.

"Ситуация нами отслеживается - по завозу туда взрывчатки, по активности сил оккупационных войск вокруг. И вполне вероятно, что это будет еще одно звено в цепи техногенных шантажей, которые враг использует", - подчеркнула она.

Гуменюк выразила надежду на международное сообщество, которое сможет убедить и повлиять на военно-политическое руководство России и их понимание, в том числе и того, что самыми первыми и наиболее уязвимыми будут именно подразделения российских оккупантов, ведь они находятся ближе всего.

"И если сравнивать шантаж и приведение в действие техногенной катастрофы, связанной с Каховской ГЭС, то это была более локальная ситуация, а что связано с заводом "Титан", - она уже будет иметь межгосударственный характер", - подчеркнула пресс-секретарь.

Она добавила, что по оценкам специалистов, зона поражения может добраться и других стран, в частности Турции, Румынии и Молдовы, и это должно беспокоить и руководство и этих стран также.

Завод Крымский титан - что происходит

12 июня Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что российские оккупанты готовят теракт на заводе "Крымский титан" в оккупированном Армянске. Отмечалось, что на севере Крымского полуострова идет подготовка к эвакуации представителей оккупационной администрации и местного населения.

Согласно данным, из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС в Северо-Крымском канале отсутствует вода, а потому процессы производства на "Крымском титане" нарушены до критического уровня. В ГУР подчеркнули, что теракт на предприятии будет означать искусственную техногенную катастрофу, ужасную по своим последствиям.

В разведке подчеркнули, что на холодильном оборудовании "Крымского титана" используется около 200 тонн технологического аммиака. В случае теракта под угрозой прежде всего окажутся оккупированные Армянск, Красноперекопский район и южные районы Херсонской области.

Позже военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан отметил, что россияне заминировали завод "Крымский титан", какой враг может взорвать, "чтобы задержать движение украинских войск".

Вас также могут заинтересовать новости: