Вероятный взрыв спровоцирует выброс тысяч тонн ядовитых веществ.

Стало известно, какие наступят последствия из-за провокации оккупантов на химическом заводе в Крыму. Об этом заявил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в срочном обращении к населению.

"По данным сил сопротивления, россияне готовят очередную провокацию на химическом заводе в Армянске временно оккупированного Крыма. Они завезли на территорию завода "Крымский Титан" взрывчатку и минируют территорию", - сказал он.

По данным Прокудина, вероятный взрыв спровоцирует выброс в атмосферу тысяч тонн ядовитых веществ, что приведет к смертельной опасности людей и окружающей среды.

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Чиновник акцентирует, что в таком случае пострадают жители АР Крым, еще до семи областей Украины, а также Турция и сама РФ.

"Мы четко осознаем угрозу для наших людей, осуществляем постоянный мониторинг ситуации и готовы оперативное реагировать на все угрозы, которые могут возникнуть", - заверил глава ОВА.

Он также просит население сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации врага и следить за объявлениями областной военной администрации.

Россияне минируют "Крымский Титан" - что известно

Как сообщал УНИАН, недавно стало известно, что россияне минируют территорию завода "Крымский Титан" возле захваченного города Армянска, где уже в 2018 году провоцировали экологическую катастрофу.

Вероятно, захватчики из-за страха, что ВСУ выйдут на админграницы с Крымом, хотят устроить очередную провокацию, чтобы обвинить украинских защитников в "экологическом терроризме".

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