Криволап отметил, что ранее были сообщения о том, что в Крыму осталось личного состава россиян численностью 10 тысяч человек.

Существуют определенные причины, почему незаконный Керченский мост до сих пор не уничтожен. Об этом аналитик, авиаэксперт Константин Криволап сообщил в эфире на Радио NV.

Эксперт отметил, что о Керченском мосте не забывают никогда.

"Сейчас были удары снова по паромной переправе. У меня такое впечатление, что наши ГУРовцы или Служба безопасности - они с россиянами в "кошки-мышки" играют. Они им показывают: мост целый, можете бежать. Они бьют паромную переправу. Они уничтожают средства ПВО вокруг этого моста... Они все уничтожают и оставляют этот мостик... Оставляют такую тропу. Можете бежать, шуруйте", - подчеркнул Криволап.

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Он отметил, что ранее были сообщения о том, что в Крыму осталось личного состава россиян численностью 10 тысяч человек.

"Осталось обслуживание. Остались те, кто запускают "Шахеды", те, которые работают с ракетно-тактическими комплексами, с береговыми тактическими комплексами. Осталось немного тех, кто обеспечивает радиотехнику и связь, которые охраняют какие-то склады, но действительно, 10 тысяч", - отметил аналитик.

В то же время, он высказал мнение, когда именно будет уничтожен этот мост.

"И зная о том, что Крымский мост может быть уничтожен в тот момент, когда будет принято не военное решение - военные решения все есть, а когда будет принято фактически военно-политическое решение: пора его уничтожать или нет... Он будет уничтожен. В этом никаких сомнений нет. Он уже не может быть защищен. Просто нечем", - подчеркнул Криволап.

Когда уничтожат Крымский мост

Адмирал ВМС США в отставке Марк Монтгомери считает, что Крымский мост имеет стратегическое значение и является символом навязывания Россией своей воли оккупированному Крыму. Также он имеет тактическую ценность, через него проходит часть логистики. Этот мост является законной военной целью. В то же время, в Украине ограничено количество дальнобойных ракет ATACAMS или других систем.

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