Захватчики фактически превратили Крым в военную базу.

Российские оккупанты значительно усилили меры безопасности на Керченском мосту, ведь боятся определенных действий со стороны украинских спецслужб. Как рассказал в эфире телемарафона представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, там увеличено количество досмотровых групп, усилен сам уход. По словам военного, даже сами россияне жалуются на придирчивую проверку.

"Нелегальные российские туристы говорят, что их раздевают полностью... Досмотр довольно придирчивый из-за того, что россияне опасаются возможных каких-то действий со стороны наших специальных служб. Кроме того, это связано с увеличением потока перевозок в Крым накануне сезона. Конечно, никакие взрывы не могут отпугнуть российского туриста от украинского Крыма. Так же вы увидите, как они будут переступать через пятна с мазутом и на пляжах Анапы в этом году", - подчеркнул Плетенчук.

Он также добавил, что оккупанты фактически превратили Крым в военную базу, что означает расположение логистики, размещение личного состава и большое количество определенных военных объектов.

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"Не следует забывать, что они используют Крым для нанесения ударов по территории Украины баллистикой. То есть, "Искандеры-М", как правило работают с территории временно оккупированного Крыма", - сказал Плетенчук.

По его словам, россияне на полуострове не жалеют средств обороны - Крым плотно "упакован" разнообразными системами.

"Настоящий зоопарк, как его военные называют, из самых разнообразных средств. И средства локаций и наведения оружия являются не менее важной частью, чем непосредственно само оружие. Потому что без "глаз" пусковые не имеют особой ценности. Поэтому, когда россияне лишаются какого-то количества этих "глаз", это очень и очень для нас важно", - отметил спикер.

Ситуация в Крыму - последние новости

Напомним, вчера, 19 марта, в Силах специальных операций ВСУ разнесли оккупантов в Крыму. В частности был поражен вертолет Ми-8, три зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1", транспортно-буксирное судно проекта С4236, буксир "Федор Урюпин", вертолет, командные пункты, 13 радиолокационных станций, среди которых - "Каста 2Е2", 9С19 "Имбирь", "Небо-СВ" и другие.

Также сообщалось, что Россия тренирует наемников в Крыму. В частности речь идет о наемниках из Кубы, ряда африканских стран и других государств-сторонников РФ. По информации разведки, российские спецслужбы ездят по миру, чтобы вербовать иностранцев.

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