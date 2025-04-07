Погибших детей похоронили вместе.

В понедельник, 7 апреля в Кривом Роге попрощались с двумя подростками, которые погибли в результате российской атаки 4 апреля. 15-летних Даниила Никитского и Алину Куценко похоронили вместе.

Об этом сообщает "Суспільне". Тамара Евдокимова – исполняющая обязанности директора лицея, где училась погибшая девочка, рассказала, что подростки встречались. В день, когда Россия нанесла удар, Алина пошла на встречу со своим парнем.

"Девочка была очень светлая, очень красивая. Любила все то, что связано с красотой, с хорошей музыкой. Дружила очень хорошо, для нас это очень скорбный день. Самое тяжелое это потерять нашего ребенка, она будет навсегда в нашей памяти. Она единственный ребенок в семье", – добавила она.

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Пара находилась неподалеку от детской площадки, когда оккупанты нанесли удар.

Знакомая семьи Даниила по имени Елена рассказала, что между подростками были очень хорошие отношения.

"Это были замечательные дети, светлые, воспитанные. Их будут хоронить вместе, чтобы они всегда были вместе. Они встречались. Пошли они на свидание, гуляли и их убила российская ракета. Даниил был единственным ребенком в семье", – сказала она.

Удар РФ по Кривому Рогу

4 апреля российские оккупационные войска атаковали Кривой Рог. Враг ударил по жилому району – возле детской площадки. Та атака унесла жизни 20 человек, из которых 9 – дети. Самому маленькому убитому Россией украинцу было 3 года. Более 70 человек получили ранения.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека фактически признало, что российская атака на Кривой Рог 4 апреля может составлять военное преступление.

Напомним, что 6 апреля в Украине был объявлен день траура по погибшим.

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