Нанести удар предлагали и по Работиному.

После того, как Киев официально признал освобождение Роботиного в Запороджской области, российские чиновники и пропагандисты усилили поток угроз применением ядерного оружия против Украины. На обратило внимание издание Newsweek.

В частности, депутат российской Госдумы и бывший военный командир Андрей Гурулев на государственном телевидении заявил, что этот район является "идеальным местом для применения тактического ядерного оружия".

Пропагандист Владимир Соловьев во время эфира на телеканале "Россия-1" заявил, что Россия должна нанести удар, поскольку этого не ожидают.

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"Как только они официально поставят [F-16], мы наносим удар тактическим ядерным оружием. Они убеждены, что мы этого не сделаем. Вот почему это нужно сделать", - говорит он.

Кроме того, заместитель секретаря Совета Безопасности России Алексей Шевцов напомнил, что Россия разместила тактическое ядерное оружие в Беларуси, назвав это ответом на "агрессивное поведение своих западных соседей".

Ядерные угрозы также усилились со стороны заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева.

Освобождение Работиного - это надо знать

28 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила освобождение Роботиного Запорожской области и отметила, что "дальше наши войска двигаются юго-восточнее" этого населенного пункта. Теперь украинские защитники приблизились ко второй линии обороны российских оккупантов.

В 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, принимавшей участие в прорыве в село Роботино, рассказали, насколько сильной была эшелонированная оборона врага на этом направлении.

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