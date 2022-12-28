Российские захватчики случайно оказались в плену, отметил СтратКом ВСУ.

Возле города Кременная Луганской области российские оккупанты заблудились и попали в плен к защитникам Украины.

Противники еще и оружие принесли нашим воинам, говорится на канале в Telegram СтратКом ВСУ. "Орки заблудились и пришли тепленькими прямо в руки нашим воинам возле Кременной...", - говорится в сообщении.

На канале также опубликовано видео с пленными. На ролике видно пятерых захваченных в плен противников.

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Ситуация в Луганской области - что надо знать

В сети появилась информация, что Кременная освобождена от российских захватчиков. Позже глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай опроверг эту информацию.

По его словам, город до сих пор оккупирован, и в регионе продолжаются довольно тяжелые бои. Стоит отметить, что россияне захватили Кременную в апреле.

Украинская армия летом начала контрнаступление. В Луганской области от врага уже освободили 12 населенных пунктов.

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