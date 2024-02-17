По его словам, почти никто не выжил из тех оккупантов, которые штурмовали город.

Z-каналы пишут о том, какой ценой далось российским захватчикам руин города Авдеевка.

Российские "военкоры" подсчитали, что Авдеевка обошлась России в несколько раз дороже, чем Бахмут.

"Я считаю, что недопустимо озвучивать количество потерь, но как бы все в курсе, что Авдеевка обошлась нам кратно дороже, чем Бахмут. И даже заключительный этап штурма - он также стоил кратно дороже", - пишет российский пропагандист Максим Калашников.

Он также признал, что в итоге россияне все равно получают не города, а руины. Цена этому - огромные потери. Калашников отметил, что "в железных касках никто уже не бегает", а причина не в том, что появились более современные шлемы, а в том, что оккупанты закончились.

Украинский журналист Денис Казанский отметил, что Авдеевку так безумно заваливали трупами до выборов Путина. Кремлю срочно нужна была хоть какая-то победа.

"И ее добыли той самой ценой, о которой пишут друзья Гиркина-Стрелкова", - пишет Казанский.

Выход ВСУ из Авдеевки

В ночь на 17 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский объявил о вывод наших подразделений из Авдеевки.

Он отметил, что украинские защитники достойно выполнили свой воинский долг, сделали все возможное для уничтожения лучших российских воинских частей, а также нанесли оккупантам значительные потери в живой силе и технике.

Тяжелые бои в городе продолжались уже длительное время, вчера вечером в оперативно-стратегической группировке войск "Таврия" сообщили, что в русский плен попали несколько украинских бойцов.

В третьей отдельной штурмовой бригаде отметили, что захватнические войска почти окружили украинские силы, но им не удалось замкнуть кольцо.

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