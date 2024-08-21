Ранее западная пресса сообщала, что в окружении в Курской области может оказаться до 3000 российских оккупантов.

Силы обороны Украины могут взять в плен не тысячи, а сотни российских оккупантов, которые могут попасть в котел на реке Сейм. Такое мнение в эфире телемарафона высказал Николай Белесков, старший аналитик "Вернись живым"

"Надо более консервативно выходить: когда происходит прикрытие границы, никто основные силы не держит. Так же, как мы обсуждали Харьковщину в мае - мы тоже на "нуле" не держали основные наши силы. И здесь россияне не держали основные силы по линии границы. Поэтому речь идет о сотнях, в лучшем случае, человек", - пояснил Белесков.

Он добавил, что даже сотни оккупантов - это возможность заметно пополнить украинский обменный фонд, что позволит в будущем вернуть домой украинских защитников.

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"И еще, это возможность выстраивать линию обороны за рекой и сделать ее более постоянной, системной для отражения российских атак. Чтобы заставить россиян это все отбивать, привлекая группировки в тысяч 20-30 минимум", - добавил Белесков.

Возможный "котел" на реке Сейм в России: что известно

Накануне аналитик Bild Юлиан Рёпке заявил, что Украина близка к закрытию "котла" на реке Сейм в Курской области, в окружении там могут оказаться до 3000 российских солдат.

Впоследствии он добавил, что после уничтожения мостов через реку Сейм в Курской области ВСУ осталось пройти еще 2,6 км, чтобы замкнуть условный "котел" для российских войск в Глушковском районе.

Между тем военный обозреватель Денис Попович отметил, что полного окружения россиян, когда их физически обступят Силы обороны, не будет. По его словам, там будет оперативное окружение. Территория, которая может попасть в оперативное окружение, составляет примерно 700 кв. км. Попович добавил, что в ловушке может оказаться "существенное количество российских солдат".

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