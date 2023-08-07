Потери российской армии в Украине за сутки ощутимо возросли.

Потери России в Украине за прошедшие сутки ощутимо увеличились, в частности, украинские воины поразили несколько вражеских пунктов управления.

Украинская авиация за сутки нанесла по районам сосредоточения живой силы, техники и вооружения девять ударов, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в понедельник вечером, 7 августа, в своей вечерней сводке.

По его данным, кроме того, наши артиллеристы и ракетчики поразили одну вражескую радиолокационную станцию, пять артиллерийских средств, расположенных на огневых позициях, один район сосредоточения вооружения, личного состава и военной техники и два пункта управления.

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Заместитель министра обороны Анна Маляр 7 августа сообщила, что в течение прошлой недели самая сложная ситуация была на востоке Украины. По ее словам, РФ бросила все силы, чтобы остановить контрнаступление ВСУ.

Чиновница также сообщила, что наши воины имели тактический успех в Запорожской области на направлении Работино и Малая Токмачка и закрепляются на рубежах, которых достигли. Кроме того, защитники и защитницы Украины продолжают контрнаступательные действия на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

Россия на нашей земле уже понесла очень большие потери. Общие потери врага на 7 августа 2023 года составляют примерно 250 240 противников. Кроме того, захватчики потеряли много техники, в частности, 4 977 артиллерийских систем.

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