Отдельно обозреватель прокомментировал успехи украинских бойцов в Бахмуте.

Вооруженные силы Украины на некоторых направлениях прорвали первую линию обороны российских оккупантов.

"Запорожская область. Мы сейчас наблюдаем прорыв полосы обеспечения, прорыв поступательный и достаточно выверенный. По некоторым направлениям мы уже видим выход Сил обороны Украины ко второй линии обороны, к основной линии обороны российских оккупантов", - отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Также эксперт прокомментировал успехи ВСУ в Бахмуте:

"Интересный также плацдарм Бахмута тем, что мы сейчас с новой интенсивностью, с новой силой стали обваливать их фланги и не только. То, что сейчас развивается в районе Бахмута, - это не только северно-западный и юго-западный сектора, это еще и сам город. В самом городе также начались интересные действия со стороны Сил обороны Украины, которые начали возвращать под свой контроль те или иные позиции… Тенденция очень позитивная".

Кроме того, Коваленко затронул тему боев в районе Кременной, Лимана, Сватово и Купянска:

"Эти направления россиянами использовались для того, чтобы отвлечь наше внимание и оттянуть часть ресурсов от Южного, Запорожского и Донецкого плацдармов. Это им не удалось, потому что Генеральный штаб ВСУ уже давно подготовил все позиции для обороны именно на этом участке… Безусловно сложно, безусловно там очень серьезный напор, но они наступают из открытых позиций, хорошо нам известных. В то время как Силы обороны Украины обустроили практически все линии обороны в закрытых позициях, и россиянам сейчас даже имитировать наступление довольно-таки непросто. Они просто растрачивают свой ресурс, который у них был накоплен еще с конца 22 года на этом участке".

Контрнаступление - ВСУ освободили Ровнополь

26 июня стало известно, что украинские защитники освободили от российских оккупантов село Ровнополь Донецкой области.

"Орки бегут, мы идем вперед. Слава Украине!" - заявил на обнародованном видео из освобожденного села один из защитников.

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