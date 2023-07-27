Речь идет о вертолетах, модифицированных с учетом опыта РФ в Сирии.

На фоне контрнаступления Вооруженных сил Украины в Запорожской области, одним из сильнейшим видом вооружения на фронте стал сильно модифицированный ударный вертолет Ка-52.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter. После полномасштабного вторжения РФ потеряла около 40 вертолетов Ка-52, однако это дорого обошлось и самой Украине.

По данным британской разведки, Россия пополнила свои силы на юге новой модификацией Ка-52м. Его переделали, исходя из опыта россиян в Сирии.

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Сейчас есть доказательства, подтверждающие использование нового варианта М в Украине. В частности, фотографии в социальных сетях, на которых экипаж позирует рядом с новым вертолетом.

"Еще одним важным улучшением парка Ка-52 является интеграция новой противотанковой ракеты LMUR, дальность действия которой составляет около 15 км. Экипажи Ка - 52 быстро воспользовались возможностью использовать оружие за пределами досягаемости украинской ПВО", - добавили в Минобороны Британии.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал УНИАН, на востоке страны противник в течение минувших суток атаковал но пытался восстановить положение на определенных позициях, но успехов не имел. Всего за прошедшие сутки произошло 28 боевых столкновений с врагом.

Авиация сил обороны нанесла 13 ударов по захватчикам.

Общие боевые потери противника по состоянию на 27 июля 2023 года составили около 244 270 (+590) человек. Также было уничтожено за это время 311 вертолетов.

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