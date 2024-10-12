По словам эксперта, о серьезной ситуации можно говорить, когда враг продвинется на 15-20 километров.

Российские войска активизировались в Курской области, и, по информации аналитиков DeepState, им удалось прорвать левый фланг Сил обороны. Также о том, что группировка ВСУ попала в засаду и потеряла много техники, писал Forbes.

В то же время военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Петр Черник рассказал 24 Каналу, что обострение ситуации на Курском направлении действительно происходит, однако надо дождаться подтвержденной информации.

"Если мы увидим прорыв на 15-20 километров, тогда будем бить тревогу, но сейчас этого нет", - отметил он.

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Эксперт подчеркнул, что надо следить только за тем, что говорят официальные лица, прежде всего - Генштаб.

Также он прокомментировал информацию о том, что Силам обороны на Курщине удалось нанести россиянам значительные потери в военной технике, отметив, что это "отличная новость".

"Если это 2-3 танка и 2-3 бронированные машины, то это хорошо, но под словом "значительные" лично я представляю механизированную роту. А это более 10 единиц техники", - считает Черник.

Ситуация в Курской области - что известно

Как отмечали в ISW, россияне пытаются максимально вытеснить украинские войска с Курщины до того, до того, как плохая погода осенью и зимой приведет к ограничению маневров на поле боя. Кроме того, российское военное командование стремится быстро высвободить боевую мощь для приоритетного наступления в Донецкой области.

Как отмечал военный обозреватель Денис Попович, россияне на Курщине пытались разделить группировку ВСУ и окружить некоторые части, однако украинским силам удалось стабилизировать ситуацию и даже вернуть часть утраченных территорий.

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