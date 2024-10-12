ВСУ удалось стабилизировать ситуацию и вернуть часть утраченных территорий.

Россияне в Курской области усилили штурмы, пытаясь разделить группировку ВСУ и окружить некоторые части, но украинским силам удалось стабилизировать ситуацию и вернуть часть утраченных территорий.

Как рассказал военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV, официальной информации о ситуации в Курской области пока почти нет.

Так, известно, что 9-10 октября россияне возобновили наступление в районе Любимовки, осуществили механизированные штурмы усилиями, в частности 155-й бригады морской пехоты, при поддержке танков. Как отметил аналитик, это продолжение попыток российского контрнаступления, которое началось еще месяц назад, и сейчас россиянам удалось несколько продвинуться в районе Любимовки.

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Как рассказал Попович, россияне стремились разделить группировку ВСУ в Курской области и окружить определенные части, но им это не удалось:

"Где-то в течение 10-11 октября мы их там встретили, уничтожили часть техники, которую они пытались задействовать или задействовали во время этих наступательных действий. И действительно, по состоянию на вчера начался у россиян откат назад".

Однако наступление россиян все еще не захлебнулось, они продолжают штурмы в районе Любимовки, отметил эксперт, добавив, что ситуация остается очень динамичной.

Ситуация в Курской области - что известно

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский ранее заявлял, что Россия перебросила около 50 тысяч военных в Курскую область.

Как отмечают аналитики ISW, россияне пытаются максимально вытеснить украинские войска из Курской области до того, как плохая погода осенью и зимой приведет к ограничению маневров на поле боя. Кроме того, российское военное командование стремится быстро высвободить боевую мощь для приоритетного наступления в Донецкой области.

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