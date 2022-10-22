Сообщается, что ударный вертолет рухнул в Бериславском районе Херсонской области.

На Херсонщине украинские зенитчики сбили ударный вертолет врага.

Об этом сообщила Служба связей с общественностью воздушного командования "Юг".

"22 октября, около 12:00, в Бериславском районе Херсонщины подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Пивдень" сбит ударный вертолет оккупантов Ка-52", - говорится в сообщении.

Атака России по Украине 22 октября

Утром 22 октября россияне атаковали территорию Украины из акватории Черного моря крылатыми ракетами типа "Калибр".

По данным Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, с 7 до 11 утра 22 октября украинские защитники уничтожили 18 крылатых российских ракет.

Контрнаступление ВСУ на юге: что происходит в Херсонской области

Как сообщал УНИАН, 19 октября коллаборант Владимир Сальдо сообщил о намерении вывезти на левобережье Херсонской области и в Россию около 60 тысяч человек.

20 октября руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что оккупанты создали альтернативную переправу вдоль полуразрушенного Антоновского моста в Херсоне и переправляют на левый берег Днепра свои семьи.

В ВСУ уверены, что россиянам страшно, они в ужасе и понимают, что продвижение вооруженных сил неизбежно.