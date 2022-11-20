Эксперт подчеркнул, что освобождать Крым, а также оккупированные с 2014 года территории Донбасса будет очень сложно.

Военный эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что до весны украинцы смогут деоккупировать часть Луганщины и левобережную Херсонщину.

Как он отметил в эфире информационного телемарафона, до конца этого года мы сможем услышать позитивные новости из Луганщины. В начале же следующего года – из Херсона или Запорожья.

"Я вижу ситуацию: до конца 2022 года – как минимум, это будут положительные события на Луганщине. Первый квартал 2023 года – это могут быть позитивные события уже на запорожском плацдарме и на левобережной Херсонщине. Но сказать, что война закончится весной, – это очень оптимистично, как по мне. Потому что еще есть временно оккупированный Крым, который будет очень нелегко освобождать. А также есть часть Луганщины и Донетчины, которые были захвачены с 2014 года. А там есть действительно линия обороны, фортификационные сооружения. Там будет очень трудно пробивать линию обороны. Поэтому это, на мой взгляд, затянется на дольше", – сказал Коваленко.

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В то же время он подчеркнул, что делать прогнозы – неблагодарное дело, поскольку события в зоне боевых действий развиваются непредсказуемо, и может произойти все, что угодно.

Коваленко также прокомментировал ситуацию с массированными ракетными атаками и работу ПВО Украины. Он подчеркнул, что сейчас заметны изменения в нашей ПВО, а именно расширилась номенклатура средств, в частности появляется все больше западных образцов.

"Но у нас достаточно большая часть – это советское ПВО. И чтобы получить боеприпасы, мы должны обращаться к странам, которые используют эти системы также. Это вопрос насущный и острый, потому что российские оккупанты сейчас увеличивают ракетные удары", – отметил эксперт.

Он добавил, что также есть угроза использования иранских баллистических ракет.

"Но Иран – это не та страна, которая может производить серийно большое количество любого продукта, который требует высокотехнологичного вмешательства. Те же самые БПЛА – их не производят тысячами. Те же самые баллистические ракеты – не в количестве тысячи единиц, это сотни. И для себя они оставляют, чтобы быть постоянно в боевой готовности. Именно поэтому России они могут предоставить например от 100 единиц баллистических ракет", – считает Коваленко.

По его словам, если россияне будут запускать эти иранские ракеты вместе с БПЛА или авиационными ракетами, то это будет достаточно серьезная нагрузка на нашу ПВО, и возможные "прорывы" обороны.

"А это очень опасные баллистические ракеты, их сложно перехватить, и в этом опасность. Сейчас Украина ожидает от партнеров зенитно-ракетные комплексы, которые могут помочь в борьбе с этими ракетами. Это в первую очередь франко-итальянские SAMP-T. Но задействуют ли россияне иранские ракеты, покажет время", – сказал Коваленко.

Завершение войны в Украине: прогнозы экспертов

Заместитель министра обороны Украины, генерал-майор в отставке Владимир Гаврилов заявил, что развязанная Россией война против Украины может закончиться к концу весны 2023 года. При этом он подчеркнул, что переговоры с РФ возможны только при условии выхода российских войск с территории Украины.

Историк и политический аналитик Валерий Соловей считает, что война может продолжаться и весной 2023 года. Он добавил, что, скорее всего, весной все и решится.

В то же время руководитель Главного управления разведки МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов прогнозирует, что боевые действия на территории Украины должны закончиться в конце весны – к лету 2023 года. По его словам, для начала ВСУ выйдут на границы Украины в 1991 году.

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