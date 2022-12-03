В перехваченной телефонном разговоре сибирячка рассказывает мобилизованном мужчине, что много мобилизованных на войну с Украиной возвращаются домой в цинковых гробах.

Российское командование скрывает причины гибели мобилизованных перед новой волной мобилизации, чтобы предотвратить бунты в армии.

Об этом свидетельствует новый перехваченный СБУ разговор россиян, в котором сибирячка рассказывает отправленному воевать в Украину о том, что мобилизованные возвращаются домой в цинковых гробах, а их родственников удивляет официальная причина гибели.

"Уже толпы мобилизованных домой обратно приезжают. В цинке", - сказала она.

По ее словам, в Сибири уже вообще много таких, а самое интересное, что о причине гибели пишут: "Заснул и не проснулся".

"Не то, чтобы там где-то на учениях, или где-то там во время боевых действий... "Уснул и не проснулся". Вот недавно случай был. А он был там, на передке...", – жалуется женщина.

Мужчина считает очевидным, что таким образом командование пытается минимизировать общественную панику перед новой волной мобилизации, которую в России планируют провести в декабре. Мол, "новобранцы" и так деморализованы. Часть из них калечат себя и даже не доезжают до войны.

Также мужчина поделился собственным опытом пребывания в палаточном городке для мобилизованных в Новосибирске.

"Там один, короче говоря, себе вены порезал, второго порезали, третий от синьки сдох...", - сказал он.

Перехваченные разговоры оккупантов:

Ранее в СБУ опубликовали перехват разговоров, в которых российские оккупанты обсуждают способы сбежать с войны в Украине. В частности, захватчики рассматривали варианты имитации боевых ранений.

Впоследствии СМИ сообщили, чтобы пополнить ряды своей армии, Россия похищает собственных граждан. Так, трое россиян устроились на работу в компанию, занимающуюся горнодобывающей, нефтяной и газовой промышленностью.

Российские захватчики отказываются участвовать в прямых боевых столкновениях с украинскими воинами.

Также в перехваченном телефонном разговоре российский военный рассказал жене, что военных никто не меняет и ротации практически нет.

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