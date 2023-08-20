По словам главы ОВА, повреждения получили более 500 квартир, более 60 домов, которые находились рядом с местом удара.

Количество пострадавших от российского ракетного удара по центру Чернигова выросло до 148 человек, более 40 находятся в больнице, сообщил председатель областной военной администрации Чернигова Вячеслав Чаус в эфире телемарафона.

"Враг вчера унес жизни семи человек и еще 148 человек обратились за медицинской помощью или были доставлены в больницы. По состоянию на 6.20 в больницах Чернигова остается 41 человек, им оказывается вся необходимая помощь, 15 человек было прооперировано", - рассказал Чаус.

Он также отметил, что сейчас активно продолжаются работы по очистке центра города и продолжается обследование всех жилых домов и учреждений, чтобы оценить размер ущерба.

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По словам главы ОВА, повреждения получили более 500 квартир, более 60 домов, которые находились рядом с местом удара.

Он добавил, что на месте работают также правоохранители, документируя совершенное преступление, работают социальные службы, и также в больнице будут работать психологи.

Удар по Чернигову - что известно

19 августа около полудня Россия нанесла ракетный удар по центру Чернигова, который был в это время переполнен людьми. Попадание было в здание драмтеатра, где проходило массовое мероприятие.

В результате удара погибли семь человек, среди которых шестилетняя девочка. Также в результате удара погибли преподавательница и сотрудница Национального университета "Черниговская политехника".

По последним данным Нацполиции, количество пострадавших в результате удара по Чернигову составляло 144. по словам министра внутренних дел Игоря Клименко, большинство жертв на момент ракетного удара находились в автотранспорте или переходили дорогу, а также возвращались из церкви.

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