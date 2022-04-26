Все зависит от ряда обстоятельств.

Война, развязанная Россией, - достаточно длинная история, считает советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Об этом шла речь в эфире на YouTube-канале "Фейгин Live".

По словам Арестовича, новое вооружение, полученное Украиной, сможет оказать серьезное влияние на поле боя к концу мая-началу июня.

Сама же война, по его оценке, может продлиться до конца 2022 года.

"Надо настраиваться на долгую историю. Прекращение активной фазы на Донбассе, вот этого конкретно наступления, переход в "позиционку"... Это отнюдь не означает конец войны. Все равно дальше будут тактические действия, рейды, налеты, война... Это достаточно длинная история, и может быть совсем длинная, это может быть до Нового года, все зависит от ряда обстоятельств", - сказал Арестович.

Ранее генерал СБУ в отставке, нардеп Андрей Кожемякин спрогнозировал, что победа Украины в войне против РФ наступит в ближайшие три месяца.

Экономист, старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов прогнозирует, что полномасштабная война РФ против Украины будет продолжаться еще минимум три года - до 20 января 2025 года, дня инаугурации нового президента США.

При этом советник министра внутренних дел Антон Геращенко считает, что война с Россией может затянуться на многие десятилетия.

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