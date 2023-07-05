Украина пытается заблокировать деятельность всех физических и юридических лиц, на которой основывается способность российского режима терроризировать Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел ограничительные меры против 18 компаний, которые помогали Российской Федерации вести войну против Украины, сообщил он в Telegram.

"Новый санкционный шаг нашего государства. Ограничения применены против 18 юридических лиц, которые связаны с потенциалом государства-террориста. Подписал сегодня соответствующий указ", - сообщил президент.

"Наш принцип очевиден: должна быть заблокирована деятельность всех физических и юридических лиц, на которой основывается способность российского режима терроризировать Украину и международный порядок, основанный на правилах", - подчеркнул Зеленский.

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Глава государства добавил, что делается все, чтобы все санкции были синхронизированы в максимальном количестве юрисдикций.

Зеленский подписал указ №371/2023, который ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 июля 2023 года. На заседании СНБО предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) были представлены Национальным банком Украины.

В список компаний, против которых введены санкции, попали: ABH Holdings SA, ABH Ukraine Limited, "АльфаСтрахование Холдингз Лимитед", ABH Financial Limited, акционерное общество "АБ Холдинг", Общество с ограниченной ответственностью "ЮНС-Холдинг", акционерное общество "АльфаСтрахование", Общество с ограниченной ответственностью "АС Финанс", Общество с ограниченной ответственностью "АС Холдинг", Общество с ограниченной ответственностью "АльфаСтрахование – ОМС", Общество с ограниченной ответственностью "АльфаСтрахование – Жизнь", Seline Limited, masline Holdings Limited, Fostar Limited, Ext Ltd, Viviga Limited, Fairacre Holdings Limited и Alfa Capital Holdings Limited.

Некоторые из этих компаний были зарегистрированы на Британских Виргинских Островах и на Кипре.

Санкции введены сроком на 10 лет.

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