Роман Свитан считает, что у украинской армии на данный момент хорошие позиции.

Украинская армия имеет стратегическое превосходство на поле боя. До Нового года ВСУ могут освободить временно оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей.

Полковник запаса ВСУ и военный эксперт Роман Свитан отметил, что при условии успешного удара по Крымскому мосту российские оккупанты, которые находятся в Херсонской области и на полуострове, окажутся в "котле". При этом он считает, что бойцы ВСУ могут бить по логистической цепочке между Херсонской областью и Крымом.

"У нас очень хорошие стратегические позиции. Поэтому Запорожскую, Херсонскую и, возможно, Крым мы уже можем начать освобождать еще до Нового года. По крайней мере, можем в течение декабря подойти к Крыму – к одному из переходов к Арабатской стрелке, Чонгару или Перекопу", – рассказал эксперт в комментарии 24 каналу.

Видео дня

Также Свитан отметил, что одним из направлений, куда из-под Сватово могут двигаться украинские защитники, является Счастье. По его словам, в этом случае ВСУ освободят север Луганской области и выйдут на Луганск, а дальше уже нужно двигаться в сторону Российской Федерации.

Ситуация на фронте по состоянию на 7 декабря - что известно

За прошедшие сутки Силами обороны Украины был поражен пункт управления и склад боеприпасов российских оккупантов. Авиация ВСУ нанесла 22 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также четыре удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Кроме того, бойцы ВСУ отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Спорое, Яковлевка, Бахмут, Белая Гора, Курдюмовка, Новобахмутовка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

Вас также могут заинтересовать новости: