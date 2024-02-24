Криволап отметил, что другие страны для перехода на новые для себя самолеты, в условиях мирного времени тратили на все этапы подготовки от 1,5 до 3 лет.

Для того чтобы после получения F-16 Украина имела действительно эффективный результат, нужно защитить места дислокации и в комплекте к истребителям получить вооружение, которое могут использовать самолеты.

Авиационный эксперт Константин Криволап рассказал, как защитить F-16 после того, как они окажутся на территории Украины, сколько времени в других странах потратили на подготовку к переходу на новый вид самолетов и какое вооружение нужно в комплекте с истребителями.

В эфире общенационального телемарафона он отметил, что существует много способов для защиты мест дислокации авиационной техники.

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"Самое первое, надежное ПВО, которое защищает от баллистики. Потому что, эта концентрация 48-ми российских комплексов "Искандер" вокруг нашей северной границы, они как раз как угроза. Может быть очень быстрый удар и самолеты не успеют поднять в воздух. Второе, различные укрепления аэродромов - это капониры, закрытые боксы, подземные хранилища и тому подобное. Средств очень много и нет сомнений, что специальные команды над этим работали с точки зрения концепции, плана, организации ресурсов. Потому что россияне целят по нашим аэродромам, несмотря на то, есть там F-16 или еще нет. На всякий случай бомбят по Староконстантинову и Миргороду. Ко всему надо готовиться", - акцентировал Криволап.

Иран в ожидании Су-35, "которые им видимо так и не смогут поставить россияне", вообще построил подземный аэродром.

"Где самолет влетает и вылетает, а все остальное под землей. Иранцы строили этот аэродром около трех лет и насколько известно по спутниковым снимкам, там до сих пор продолжаются работы. Но точно сказать трудно, потому что это очень закрытая страна, поэтому мало информации", - добавил он.

Авиационный эксперт отметил, что для перехода на новые виды самолетов, в мирных условиях некоторые страны тратили 1,5 года, а другим понадобилось на подготовку в два раза больше времени.

"Вообще, другие страны, которые переходили на F-16 или F-35, то есть, на новые для себя виды самолетов, на это тратили от 1,5 до 3 лет. И это опыт наших стран-соседей, Польши, Чехии, Румынии и тому подобное. Понадобилось полтора-два-два с половиной и до трех лет. Причины были разные, там где это заняло три года, скорее на это были организационные, технические и финансовые. А вот если упирались, то это от полутора до двух с половиной лет", - подчеркнул он.

Криволап отметил, что сейчас много идет разговоров о том, что Украине несколько раз переносили сроки предоставления F-16, но это наоборот помогает нам лучше подготовиться.

"Если вспомнить хронологию событий, то в начале, когда мы просили закрыть небо и предоставить F-16, существовало мнение, что надо две-три недели и наши пилоты уже будут летать на F-16. Может они бы и летали, но это было бы, по моему мнению, не очень хорошим для нас событием. Мы бы даже теряли очень большое количество пилотов, потому что к этому надо дольше готовиться. Обучение технического персонала также может занять даже большее время, чем подготовка пилотов", - акцентировал он.

Авиационный эксперт резюмировал, что крайне важно для Украины, чтобы вместе с F-16 в комплекте шло вооружение, которое могут использовать истребители. Это радары, которые могут обнаруживать российские самолеты и дальнобойные ракеты воздух-земля и воздух-воздух.

"Радар 83, ракеты AMRAAM и JASSM. И все тогда будет хорошо", - подчеркнул Криволап.

F-16 для Украины - детали

23 февраля президент Украины Владимир Зеленский поделился видео, как в Дании украинские пилоты овладевают навыками управления многоцелевыми истребителями F-16, а также украинские авиатехники учатся обслуживать самолеты.

Ранее, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат акцентировал, что Украина переходит на F-16 в экстренном порядке, как это не делала ни одна страна в мире. Он отмечал, что в условиях полномасштабной войны невозможно построить капитальную инфраструктуру под самолеты F-16, согласно всем требованиям стран НАТО, но украинские пилоты переучиваются, инфраструктура адаптируется, совершенствуется взлетно-посадочная полоса и делаются временные укрытия.

Ожидается, что ориентировочно в июне 2024 года первые самолеты-истребители F-16 окажутся в украинском небе. Стоит отметить, что Россия развернула 48 пусковых установок ракетного комплекса "Искандер" вдоль границы с Украиной.

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