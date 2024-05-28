Россия смогла продолжать платить за войну, несмотря на санкции.

Этим летом Россия, вероятно, продолжит свое наступление на востоке Украины. Способность России осуществлять эти атаки несколько удивляет, ведь война стоит дорого. Экономика России ограничена жесткими санкциями со стороны некоторых богатейших стран мира. Однако Москве удается продолжать платить за свою военную машину. Американские чиновники указывают на Китай, пишет The New York Times.

Отмечается, что Китай пообещал не отправлять оружие в Россию, но он поддерживает российскую экономику, покупая нефть и расширяя другие виды торговли. РФ использует доходы от этой торговли для производства оружия. По словам американских чиновников, она также покупает детали для этого оружия в Китае. В прошлом году Россия получила 90% своего микроэлектронного импорта из Китая, используя их для ракет, танков и самолетов. Без помощи Пекина Москва могла бы продолжать свою войну, но в ослабленном состоянии.

По словам журналистов, Вашингтон и его союзники также оказывают Украине поддержку, включая реальное оружие. Под этим углом зрения война выглядит больше как часть более широкого соревнования между США и Китаем. Некоторые аналитики называют это новой холодной войной.

Видео дня

Ставка Китая

В статье подчеркивается, что поддержка России является рискованной. США и Европа предупредили, что могут наложить санкции на Китай, если он поддержит войну. Но для Пекина выгоды от победы России в Украине могут преобладать над издержками.

Так, война втянула США и их союзников в далекий конфликт, что привело к истощению запасов боеприпасов американской армии. В то же время она сделала Россию более зависимой от Китая. Это также было поучительным: Китай имеет амбиции вторгнуться на Тайвань, и он наблюдал за игрой России, чтобы увидеть реакцию мира – реакцию, которая разоблачила пределы возможностей Америки. В то время как Вашингтон заставил своих ближайших союзников наказать Россию, крупные демократические страны, такие как Бразилия и Индия, продолжают покупать российскую нефть.

Тем не менее, поддержка России со стороны Китая может обернуться против нее. Европейские лидеры раскритиковали вмешательство Пекина во время визита президента Китая Си Цзиньпина. Война объединила США и их союзников настолько, насколько это было невиданно за последние десятилетия. Если Россия проиграет, Китай может застрять с меньшим партнером и испорченными отношениями с некоторыми из крупнейших экономик мира.

Чтобы сбалансировать риски и выгоды, Китай пытается ходить по тонкой грани. Он хвастается "безграничным" партнерством с Россией, но также утверждает, что сохраняет нейтралитет в войне, и пытается поддерживать правдоподобное отрицание своей поддержки партнера.

Окупится ли ставка Китая, зависит от исхода конфликта. Если США и союзники прекратят поддержку Украины и она проиграет войну, крупнейший партнер Китая окажется в выигрыше. Запад не будет выглядеть таким сильным и сплоченным, как прежде. Зная это, Китай может стать более агрессивным в своих территориальных претензиях на Тайване, в Южно-Китайском море и других местах. Однако, если Украина победит, Россия ослабнет, а США и союзники докажут, что они остаются грозными. А Китай, возможно, задумается, может ли позволить себе агрессивные действия для расширения своих границ, добавляют авторы.

Российско-китайская дружба

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс обвинил Китай в предоставлении или подготовке к предоставлению РФ летальной помощи для использования россиянами в противостоянии с украинцами.

Ранее УНИАН писал, торговые отношения между двумя странами занимают видное место. Китай не поставляет оружие в Россию, но отправляет огромное количество других товаров, которые Россия использует для разжигания войны с Украиной.

Вас также могут заинтересовать новости: