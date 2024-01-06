Его сбили вчера в Николаевской области.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким показал дрон РФ из "секретных лабораторий Бурятии".

Речь идет о дроне, который ВСУ сбили вчера в небе над областью, уточнил чиновник. Обломки БПЛА Ким показал в соответствующем ролике.

"В секретных лабораториях Бурятии был создан не имеющий аналогов в мире беспилотный летательный аппарат, который поражает просто своим дизайном, технологическими решениями", - с сарказмом прокомментировал чиновник.

Он обратил внимание на очень "дорогие" запчасти дрона, которые разбила армия Украины. "Боюсь представить, сколько тысяч долларов это стоило. Просто фантастика", - резюмировал он.

Эксперт рассказал о возможностях нового дрона РФ"Клин"

Сегодня военный эксперт Александр Коваленко заявил, что Россия, вероятно, пытается заменить иранской дроны Shahed-131/136 новой разработкой - дроном "Клин". Речь идет об оружии, которым занимается конструкторское бюро "ОКО".

В РФ рекламируют БПЛА, как очень дешевый, однако опасный дрон. Коваленко оценил, в чем именно будет заключаться отличие дрона"Клин".

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