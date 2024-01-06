Военный эксперт Александр Коваленко раскрыл возможности дрона "Клин", которым угрожает Украине Россия.
Как известно, разработкой соответствующих БПЛА занимается конструкторское бюро "ОКО". В РФ позиционируют это оружие, как "сверхдешевый", но чрезвычайно "опасный" дрон. Однако, по словам Коваленко, "Клин" - скорее адаптация иранских дронов Shahed-131/136 под российские "реалии".
Враг пытается наладить производство без зависимости от контрабанды со стороны Тегерана. Коваленко напомнил, что задачу "автономного" производства дронов Shahed-131/136 Москва в этом отношении провалила.
"Итак, первый засвет дрона-камикадзе "Клин". Сразу отмечу, что данное изделие очень похоже на БПЛА "Куб" от ZALA AERO. Вот только БПЛА "Куб" не оправдал в своё время надежд своих создателей, поскольку имел малую массу БЧ и ограниченное время полёта - 30 минут", - пишет он в Telegram.
Эксперт не исключает, что сейчас Россия пытается найти "золотую середину" и, с использованием иранской концепции, слепить свою продукцию из уже имеющихся наработок.
РФ создала новую версию БПЛА "Ланцет"
В январе 2024 года Россия показала новую версию беспилотника "Ланцет", утверждая, что он будет "невидим" для РЭБ. Соответствующее оружие назвали "Изделие-55". По данным Forbes, этот квадрокоптер отличается тем, что на нем установлена аэродинамика X-Wing. Хотя иногда такая сборка встречалась и в предыдущий БПЛА Lancet. Там оценили, что дрон могут запускать дистанционно для обеспечения безопасности оператора, и что он способен преодолевать большую дальность полета в сравнении с другими аналогами.