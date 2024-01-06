Данное оружие очень похоже на БПЛА "Куб" от ZALA AERO, акцентировал Александр Коваленко.

Военный эксперт Александр Коваленко раскрыл возможности дрона "Клин", которым угрожает Украине Россия.

Как известно, разработкой соответствующих БПЛА занимается конструкторское бюро "ОКО". В РФ позиционируют это оружие, как "сверхдешевый", но чрезвычайно "опасный" дрон. Однако, по словам Коваленко, "Клин" - скорее адаптация иранских дронов Shahed-131/136 под российские "реалии".

Враг пытается наладить производство без зависимости от контрабанды со стороны Тегерана. Коваленко напомнил, что задачу "автономного" производства дронов Shahed-131/136 Москва в этом отношении провалила.

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"Итак, первый засвет дрона-камикадзе "Клин". Сразу отмечу, что данное изделие очень похоже на БПЛА "Куб" от ZALA AERO. Вот только БПЛА "Куб" не оправдал в своё время надежд своих создателей, поскольку имел малую массу БЧ и ограниченное время полёта - 30 минут", - пишет он в Telegram.

Эксперт не исключает, что сейчас Россия пытается найти "золотую середину" и, с использованием иранской концепции, слепить свою продукцию из уже имеющихся наработок.

РФ создала новую версию БПЛА "Ланцет"

В январе 2024 года Россия показала новую версию беспилотника "Ланцет", утверждая, что он будет "невидим" для РЭБ. Соответствующее оружие назвали "Изделие-55". По данным Forbes, этот квадрокоптер отличается тем, что на нем установлена аэродинамика X-Wing. Хотя иногда такая сборка встречалась и в предыдущий БПЛА Lancet. Там оценили, что дрон могут запускать дистанционно для обеспечения безопасности оператора, и что он способен преодолевать большую дальность полета в сравнении с другими аналогами.

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