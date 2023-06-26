Он пошел в армию с первых дней полномасштабного вторжения РФ.

В Сумской области погиб военный и Герой Майдана Павел Калениченко. Он попал в засаду ДРГ. Об этом сообщила инициативная группа пострадавших/раненых на Майдане в своем Facebook.

Активисты напомнили, что Калениченко чудом выжил на Майдане, где он вечером 18 февраля получил тяжелое огнестрельное ранение, после которого лечился в Чехии. Он был награжден орденом За мужество III степени.

Павел пошел служить с первых дней полномасштабного вторжения России. Был в ССО, затем - в разведывательном батальоне.

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Он чудом выжил под Запорожьем летом прошлого года, когда авто с боекомплектом наехал на противотанковую мину. Тогда боец получил ранение ноги и глаза, и как только вылечился, сразу вернулся на службу.

"Смерть нашла его на Сумщине, где он погиб в пятницу, 23 июня, попав в засаду ДРГ", - говорится в сообщении инициативной группы пострадавших/раненых на Майдане.

Потери Украины в войне против России

Как заявили 26 июня в Минобороны Украины, по итогам прошлой недели на фронте общие потери ВСУ убитыми оказались в 8 раз ниже, чем у российской оккупационной армии.

Ранее стало известно, что в семье Аллы Мазур произошла трагедия. На войне погиб ее 32-летний племянник Александр Сирый.

Также на фронте погиб музыковед и режиссер детского телеканала "Малятко TV". Иван Кузьминский пошел защищать Украину с первых дней большой войны, которую в феврале 2022 года начала Россия.

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