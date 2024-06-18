Позиция страны не изменилась.

Канада решила воздержаться от отправки военных инструкторов в Украину, поскольку сейчас "не самое подходящее время" для этого.

Об этом заявил министр обороны Канады Билл Блэр после встречи министров обороны стран-членов Североатлантического Альянса. "Обсуждался вопрос о миссии НАТО для усиления подготовки. В настоящее время обстоятельства не позволяют, на мой взгляд, направить канадских инструкторов в Украину", - цитирует его Sky News.

"Я думаю, что существует вполне понятная озабоченность по поводу расширения миссии по подготовке в Украине в настоящее время", - сказал журналистам министр. Видео дня

Отмечается, что Канада с 2015 года помогла Украине подготовить более 40 тысяч военнослужащих, однако вывела инструкторов из страны перед началом полномасштабного вторжения РФ.

Отправка инструкторов в Украину: позиция Канады

Весной Блэр говорил, что возвращение инструкторов должно быть "осторожным и ограниченным". Страна не хочет, чтобы у РФ возникло впечатление, что они "берут на себя какой-либо компонент боевой роли".

Также он сообщил, что некоторые канадские военнослужащие уже находятся в Украине - эти люди занимаются защитой дипломатов.

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