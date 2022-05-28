Люди страдают от террора оккупантов и всеми силами пытаются выразить проукраинскую позицию.

Херсон с момента захвата российской армией страдает не столько от обстрелов, сколько от террора оккупантов. К началу апреля по городу враг выстрелил лишь раз - после того, как местные партизаны уничтожили российский блокпост.

Об этом рассказал в интервью "Обозревателю" призер чемпионата мира и Европы по прыжкам в высоту Андрей Проценко.

"На тот момент, когда мы выезжали из Херсона в начале апреля, в него стрельнули только один раз. И это были русские. Я точной информацией не владею, но, по слухам, из-за того, что их пост разбивали партизаны. И они в отместку развернули оружие и стрельнули в ближайший дом, который был", - отметил он.

Проценко рассказал о недавнем поступке местных патриотов, которые вывесили украинский флаг на здании херсонского вокзала.

"Но, правда, сам вокзал изнутри разнесли, диваны разломали, разрезали, стулья распороты, двери сломаны, все шкафы разбиты. Что там можно было искать - непонятно. Зачем так поступать? Чтобы никому не досталось?", - задается вопросом легкоатлет.

По его словам, одновременно с ним регион покинуло много людей.

"Пять дней продержался тот выезд на Николаев, которым ехали мы. Затем его закрыли, но спустя неделю появился новый маршрут. Он работал больше месяца, и через него смогло выехать на украинскую территорию очень много людей", - рассказывает спортсмен, добавляя при этом, что немало херсонцев остались в городе из-за страха за нажитое имущество.

"Получается, что все те, у кого были какие-то деньги, выехали. Практически все владельцы магазинов уехали, потому что их заставляли вести торговлю в рублях. И угрожали, мол, вы должны работать, магазин не должен быть закрыт. После таких угроз они собрались и уехали. Их потом искали, взламывали дома, но их там уже не было", - говорит он.

По данным Проценко, в некоторые оставленные хозяевами квартиры заселяются чужие люди, в том числе по наводке соседей.

Как сообщал УНИАН, недавно патриоты из оккупированного Херсона украсили город ко Дню вышиванки. Местные "партизаны" нарисовали сине-желтой краской украинские флаги и напоминание оккупантам о том, кому действительно принадлежит Херсон.

Это не первые обращения к оккупантам от херсонцев. Недавно на улицах города появились красноречивые предупреждения для россиян. В последнее время в городе активизировались украинские патриоты.