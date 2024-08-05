Кое-где им приходится преодолеть путь в сотни километров.

К 20-летию Воздушных сил ВСУ ведомство опубликовало видео, на котором впервые показали боевое применение западных крылатых ракет Storm Shadow/SCALP с фронтового бомбардировщика Су-24.

Аналитики Defense Express проанализировали кадры и подсчитали, на каком расстоянии может осуществляться их пуск. Как указывается, на видео попала Ольшанская исправительная колония №53 в Николаевской области, над которой военные и осуществили пуск сразу двух крылатых ракет.

По подсчетам экспертов, в этом конкретном случае пусковой район для Storm Shadow/SCALP составлял 80-90 км от линии фронта. Это расстояние можно считать безопасным, учитывая отсутствие быстрых зенитных маневров. Что было целью того удара - неизвестно.

"Но можем привести дальности до некоторых вражеских объектов в пока оккупированном Крыму, которые подвергались ударам. В частности до аэродрома "Саки" от точки пуска около 270 км, до "Бельбека" и севастопольской бухты 310-320 км. Но стоит отметить, что крылатые ракеты обычно не летят к цели по прямой. В их память закладывается сложный маршрут, который позволяет обойти районы противовоздушной обороны противника", - отмечают аналитики.

В связи с этим, чтобы долететь до авиабазы "Саки" с точки пуска на Николаевщине, ракете надо преодолеть более 300 километров.

Storm Shadow в Украине: что надо знать

Как сообщал УНИАН, новое правительство Великобритании подтвердило свою позицию относительно использования ракет Storm Shadow Вооруженными силами Украины.

The Times недавно писал, что Россия смогла заполучить боеголовку британской крылатой ракеты Storm Shadow, и теперь изучает ее.

В Military Balance Blog от IISS проанализировали, какие же из дальнобойных ракет являются для Украины лучшими - американские баллистические ракеты ATACMS или европейские крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow и SCALP-EG.

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