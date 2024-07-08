РосСМИ опубликовали видео, на котором якобы показано, как инженер осматривает неповрежденную боеголовку Storm Shadow и описывает ее на камеру.

Россия смогла заполучить боеголовку британской крылатой ракеты Storm Shadow, и теперь изучает ее. Как пишет The Times, российское государственное агентство "Риа Новости" опубликовало видео, на котором якобы показано, как инженер осматривает неповрежденную боеголовку и описывает ее на камеру.

Как отмечает издание, неповрежденная боеголовка могла быть получена от ракеты, которая вышла из строя или была сбита.

На видео российский военный инженер, указывая на серый металлический предмет размером с небольшой газовый баллон, сказал, что это проникающая боеголовка ракеты Storm Shadow, известной также под французским обозначением Scalp.

Видео дня

"Верхняя часть - это колпачок, затем первичный заряд, а потом основная боеголовка. Это необходимо для первоначального пробития препятствия", - сказал он, добавив: "Благодаря эффекту кумулятивного заряда в ней образуются отверстия, в которые проникает инерционная боеголовка, и происходит взрыв", - описывает он.

Как заявило "Риа Новости", "изучение ракеты российскими специалистами позволит принять контрмеры по защите от такого оружия, включая создание укрытий с необходимыми характеристиками".

Ранее заместитель командующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Семенов заявил, что РФ работает над "немедленной разработкой методов и адаптацией систем ПВО для противодействия ракетным ударам противника, поскольку украинские вооруженные силы все чаще используют современное ракетное оружие производства стран НАТО".

Он привел в пример Storm Shadow, заявив, что они "способны скрытно приближаться к цели на минимальной высоте с маневром обхода местности и выполнять точный заход на цель, корректируя свою траекторию через спутниковую навигационную систему США и их союзников".

Ракета Storm Shadow - что о ней известно

Storm Shadow - это крылатая ракета, запускаемая с самолета, впервые была использована в боевых действиях во время вторжения в Ирак в 2003 году. Она имеет дальность более 250 км и многоступенчатую боеголовку.

Британия передала эти ракеты Украине в мае прошлого года, и с тех пор они использовались в нескольких крупных ударах по российским войскам.

Месяц назад Великобритания и Франция подтвердили, что разрешили Украине применять свои ракеты Storm Shadow и Scalp для ударов по объектам на территории РФ.

На днях ВСУ также с помощью Storm Shadow поразили Центр материально-технического обеспечения Черноморского флота РФ в Крыму.

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