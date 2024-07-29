В британском парламенте заявили, что оборудование, предоставленное Лондоном, предназначено для защиты Украины.

Новое правительство Великобритании подтвердило свою позицию относительно использования ракет Storm Shadow Вооруженными силами Украины.

Как пишет ukdefencejournal, это было подтверждено на недавней сессии парламентских вопросов и ответов, когда этой темы коснулся депутат от консерваторов Джеймс Картлидж.

"Не было изменений в позиции Великобритании по Storm Shadow. Я уверен, что уважаемый член поймет, что я не буду вдаваться в подробности... Мы продолжаем оказывать военную помощь для поддержки четкого права Украины на самооборону от незаконных нападений России в соответствии с международным гуманитарным правом. Мы четко понимаем, что оборудование, предоставленное Великобританией, предназначено для защиты Украины", - ответил парламентский заместитель госсекретаря по вопросам обороны Люк Поллард.

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Таким образом были уточнены недавние заявления нового премьер-министра Британии Кейра Стармера, который отметил, что Украине было разрешено использовать Storm Shadow для ударов по военным целям в России.

Как напомнило издание, президент Владимир Зеленский официально поблагодарил Британию во время саммита НАТО в Вашингтоне за возможность атаковать вражеские объекты.

"Сегодня утром я узнал о разрешении использовать ракеты Storm Shadow против военных целей на территории России. Сегодня мы имели возможность обсудить практическую реализацию этого решения", - написал тогда глава государства в соцсети Х.

Стармер подчеркнул, что использование этих ракет должно соответствовать международному гуманитарному праву. По его словам, хотя эти боеприпасы предназначены для оборонительных целей, окончательно Украина должна определить их развертывание.

Использование Storm Shadow по РФ

Ранее у нового британского премьера Кира Стармера не подтвердили разрешение бить ракетами Storm Shadow по РФ. Там отметили, что "мы предоставляем военную помощь для поддержки права Украины на самооборону от агрессии РФ в соответствии с международным гуманитарным правом". При этом оружие, предоставленное Великобританией, "предназначено для обороны Украины".

Однако впоследствии, министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Украина может использовать ракеты Storm Shadow по территории России.

В The Times объяснили, почему возникла такая запутанная ситуация. Премьер-министр сразу после вступления в должность предложил ослабить ограничения на использование британского оружия большой дальности Storm Shadow, что стало очевидным изменением политики.

Источники в Министерстве обороны заявили, что Великобритания должна была убедить Францию, которая производит Storm Shadow вместе с Великобританией и еще одним ключевым союзником НАТО, прежде чем она сможет позволить Украине запустить ракеты по России. Они подчеркнули, что Великобритания не в состоянии самостоятельно действовать в таком вопросе.

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