Мятеж в России никак не повлиял на события на поле боя, отметил он.

История российской частной военной компании "Вагнер" уже закрыта.

Такое мнение высказал командующий Сухопутных сил Украины генерал Александр Сырский в интервью ABC News. По словам генерала, последствия неудачного переворота в России не повлияли на боевые действия в районе ответственности его группы войск.

"Для нас было бы лучше, если бы были какие-то негативные последствия в самой России. Но для меня это не имеет значения. Я думаю, что история "Вагнера" закрыта", - добавил Сырский.

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Комментируя наступательные действия ВСУ, он сказал, что сейчас все развивается по планам. "Я бы назвал это естественным процессом достижения нашей победы без какого-либо давления или толчка со стороны", - добавил он.

Впоследствии генерал опубликовал в своем Telegram-канале скриншот из интервью с подписью: "Вагнер" - все. Теперь об этом знают и на ABC".

Судьба "вагнеровцев" после мятежа в России

Напомним, что главарь "Вагнера" Евгений Пригожин во время мятежа остановил свои войска за 200 километров до Москвы. После переговоров с Лукашенко, в Кремле объявили, что теперь он сможет пойти в Беларусь.

Путин пообещал пригожинским наемникам, что их не будут преследовать, если они поедут в Беларусь или подпишут контракты с Министерством обороны. Уголовное дело о мятеже против Пригожина тоже обещали закрыть несмотря на обещания, что виновные будут нести ответственность.

В СМИ сообщали, что российская военная полиция задерживала офицеров ЧВК в Сирии. Впоследствии стало известно о закрытии пригожинского медиахолдинга под названием "Патриот".

Российские СМИ пишут, что главарь наемников якобы планирует вербовать заключенных в беларуских тюрьмах.

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