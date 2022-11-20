Это зависит от многих факторов, поэтому речь идет не о неделях, а о месяцах.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, сколько нужно времени, чтобы первые произведенные в России иранские дроны стали на вооружение российской армии.

По его мнению, это зависит от многих факторов, прежде всего от желания стран развернуть это. Речь идет не о неделях, а о месяцах, рассказал он в эфире информационного телемарафона.

"Однозначно, что это не будет быстро. Потому что развернуть (производство - УНИАН) возможно на каких-то мощностях, просто завезти там, где уже есть оборудование, но все равно все это требует времени. И как мы знаем, в России этот процесс может быть несколько затянут, может кто-то захочет на этом дополнительно еще и заработать", - акцентировал Игнат.

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Спикер командования Воздушных сил ВСУ добавил, если производство все же запустят, "понятно, что Иран хочет просто избежать именно санкционных вопросов, санкционного давления, передав России "мопеды" и чертежи к ним".

Сотрудничество России с Ираном: что известно

Как сообщал УНИАН, по информации СМИ, Россия и Иран договорились о производстве дронов на территории РФ.

В частности, The Washington Post со ссылкой на данные разведок США и других стран Запада сообщал, что Кремль достиг соглашения с иранскими властями о начале производства сотен беспилотников на российской территории в начале ноября.

Россия активно применяет иранские беспилотники Shahed-136 для ударов по украинским городам и объектам критической инфраструктуры.

По информации Воздушных сил ВСУ, по состоянию на 9 ноября Россия выпустила по территории Украины более 400 иранских дронов-камикадзе с момента их первого применения.

Также ранее сообщалось, что во время изучения одного из сбитых дронов оказалось, что в нем есть детали более 30 европейских и американских компаний. Больше всего в них использовались американские запчасти.

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